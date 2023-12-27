بدون قلب مفتوح.. استبدال الصمام الأورطى بالقسطرة باستخدام تقنية تافي (فيديو)

كتبت أمل علام

كشف الدكتور طارق رشيد، خبير الانسداد المزمن للشرايين التاجية، وعلاج صمامات القلب بالقسطرة، المشرف العام على أقسام القلب بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه يمكن تركيب الصمام الأورطي بالقسطرة للمرضى الذين يعانون من ضيق بالصمام الأورطي، وذلك باستخدام تقنية تافي "TAVI"، وهي أحدث التقنيات لعلاج حالات مرضى القلب.

وقال الدكتور طارق رشيد، أن تقنية تافي TAVI تساهم في علاج ضيق الصمام الأورطي، وتجنب المريض عمليات القلب المفتوح، واى مضاعفات أخرى ناتجة عن الجراحية التقليدية، مشيرًا أن التدخل من خلال القسطرة يعتبر الحل الأمثل لعلاج ضيق الصمام الأورطي لدى كبار السن، وممن يعانون من أي أمراض تسبب لهم مضاعفات ما بعد الجراحة.

وأوضح، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، إن أعراض ضيق الصمام الأورطي تستلزم التوجه للطبيب فور الشعور بها، وأبرزها آلام في الصدر وضيق في التنفس والاغماءات المتكررة، مضيفا، أن تقنية تافي ، تمثل نقلة نوعية في مجال الطب، وتوفر خيارًا طبيًا آمنًا وفعَّالًا للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج ضيق الصمام الأورطي، بدون اللجوء لعمليات القلب المفتوح بالجراحة.

وأشار الدكتور طارق رشيد إلى أن تقنية "تافي" تعتمد على إجراءات طبية دقيقة تتمتع بمستوى عالٍ من الدقة والأمان، حيث يقوم فريق طبي متكامل مكون من الطبيب المعالج وطبيب تخدير وجراحة قلب وصدر بتقييم حالة المريض واتخاذ القرار المناسب بشأن مدى ملائمة زراعة الشريان الأورطي بالقسطرة للمريض من عدمه.

وأكد أن اجراء استبدال الصمام الأورطى بالقسطرة باستخدام تقنية تافي من خلال شريان الفخذ، وذلك للوصول إلى الصمام الأورطي، ويتم ملاحظة المريض بعد القسطرة لمدة 24 ساعة فقط، ثم يُسمح له بممارسة حياته الطبيعية.