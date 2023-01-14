6 علامات لمرض صمام القلب.. أبرزها ضيق التنفس

كتبت ميرفت رشاد

مرض صمام القلب ، الذي يحدث عندما يتلف الصمام هو أحد أكثر أنواع أمراض القلب شيوعًا، تلعب الصمامات دورًا أساسيًا وتساعد في التأكد من تدفق الدم في الاتجاه الصحيح، إنها أنظمة ذات اتجاه واحد تسمح للدم إما بالدخول أو الخروج من غرف القلب، أي عملية تضعف قدرتها على الفتح أو الإغلاق بشكل مناسب تسمى بشكل عام مرض القلب الصمامي، يعتبر مرض صمام القلب حالة خطيرة وإذا تركت دون علاج يمكن أن تسبب أضرارًا لا يمكن إصلاحها، وإليك الأعراض وفقا لما نشره موقع "eatthis".



علامات مرض صمام القلب علامات أمراض صمامات القلب تعتمد على الصمام المعنى وبشكل عام ، يعاني المرضى من أعراض ضيق التنفس ، والتعب ، وصعوبة إتمام المهام التي كان من الممكن التحكم فيها في السابق، وكذلك عدم الراحة في الصدر، مع المرض المتقدم يمكن أن يكون هناك قصور القلب الاحتقاني الصريح مع وجود سوائل في الرئتين أو حتى فقدان الوعي.



يمكن أن يكون مرض صمام القلب مميتًا إذا لم يتم علاجه