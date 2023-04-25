تعرف على أسباب وطرق الوقاية من أمراض صمامات القلب

كتب حسام الشقويري

يعد مرض الصمامات أحد أكثر أشكال أمراض القلب انتشارًا في الهند والدول النامية الأخرى. قبل أن ندخل في التفاصيل ، دعنا نحدد الصمام. كما نعلم جميعًا ، فإن القلب عضو عضلي. لها أربع حجرات ، وينتقل الدم من قسم إلى آخر قبل ضخه في الجسم. لكي يعبر الدم من غرفة إلى أخرى ، يلزم فتح باب في اتجاه واحد. الصمامات هي اسم هذه الأبواب. الصمامات الأبهرية والتاجية والصمامات ثلاثية الشرفات والرئوية هي الصمامات الأربعة في القلب وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

والتضيق والقلس هما الشكلان الرئيسيان للأمراض التي تصيب هذه الصمامات. التضيق هو عدم القدرة على الفتح بسبب التيبس ، والقلس هو عدم القدرة على الانغلاق ، مما يؤدي إلى تسرب أو تدفق عكسي. في شخص معين ، يمكن أن يظهر مرض القلب الصمامي على شكل تضيق أو ارتجاع صمام واحد أو أكثر في مجموعات مختلفة.

أنواع أمراض الصمامات

تتأثر صمامات القلب بطريقتين. مرض الصمام الأولي الذي يصيب الصمامات بشكل مباشر. يمنع مرض الصمام الثانوي الصمامات من العمل بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى تضيق أو قلس.

أسباب مرض الصمام

مرض روماتيزم القلب

أمراض صمامات القلب التنكسية أو المرتبطة بالعمر

نوبة قلبية

اعتلال عضلة القلب

ظروف الغدة الدرقية

السكرى

ارتفاع ضغط الدم

علاج إشعاعي

أمراض صمامات القلب الخلقية (أمراض منذ الولادة)

بعض أمراض المناعة الذاتية ، مثل مرض السرطان والذئبة.

السبب الأكثر شيوعًا لمرض الصمامات في الهند والدول النامية الأخرى هو مرض القلب الروماتيزمي ، والذي ينتج عن عدوى بكتيرية تظهر أولاً على أنها التهاب في الحلق أو عدوى جلدية عند الأطفال وتضر بصمامات القلب ، مما يؤدي إلى تضيق أو قلس أو مزيج من الاثنين يظهر لاحقًا في مرحلة البلوغ. تتراجع أمراض القلب الروماتيزمية في الوقت الحاضر بسبب تحسن النظافة والسيطرة على العدوى. وبالتالي ، فإن مشاكل الصمامات المرتبطة بالعمر آخذة في الازدياد.

منع مرض الصمام

ننصح بالتماس العناية الطبية على الفور وتناول المضادات الحيوية المناسبة. كإجراء وقائي ، نقوم بحقن البنسلين لمرضى الحمى الروماتيزمية. يحدد تطور التهاب القلب أو تلف الصمام المستمر المدة التي يجب أخذها للحقن.

وينصح عمومًا بإعطاء حقنة لمدة خمس سنوات أو حتى يبلغ المريض سن 21 عامًا إذا كان مصابًا بالحمى الروماتيزمية ولكن لا يعاني من التهاب القلب. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب القلب ولكن ليس لديهم تلف في الصمامات ، وينصح بالحقن لمدة 10 سنوات أو حتى يبلغ الشخص سن 21 عامًا. وبالمثل ، ينصح به لمدة 10 سنوات أو حتى يبلغ الشخص 40 عامًا إذا كان لديه تلف في الصمامات المتبقية.

ويجب إجراء تغييرات صارمة في نمط الحياة ، مثل تناول أطعمة منخفضة الصوديوم وصحية للقلب وممارسة الرياضة بانتظام (30-45 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل الشدة خمسة أيام في الأسبوع) ومواصلة محاولة الحفاظ على وزن صحي وما إلى ذلك. ، ضرورية للوقاية من أنواع مختلفة من أمراض الصمامات. تجنب التدخين (سواء التدخين النشط أو السلبي) ، وقلل من استهلاك الكحول ، ومارس اليوجا ، والتأمل

من أجل الوقاية من أمراض القلب الخلقية ، من المهم تحديد ما إذا كان للوالدين تاريخ من الحالة أو أي حالات وراثية أو خلقية يمكن أن تؤدي إلى أمراض صمام القلب الخلقية. يمكننا إجراء تخطيط صدى القلب للجنين على الأفراد المعرضين لمخاطر عالية لاكتشافهم مبكرًا.