كل ما تريد معرفته عن صمامات القلب

كتبت نهير عبد النبى

قلبك عضلة تضخ الدم في جميع أنحاء جسمك، و صمامات القلب هي أجزاء من قلبك تعمل مثل الأبواب يتم فتحها وإغلاقها للسماح بتدفق الدم من منطقة من قلبك إلى منطقة أخرى، فهى تساعد على ضمان أن الدم يتحرك في الوقت المناسب وفي الاتجاه الصحيح.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic فهناك أربعة صمامات في القلب وهى:

-الصمام الأبهري.

-الصمام المتري.

-الصمام الرئوي (أو الصمام الرئوي).

-صمام ثلاثي الشرفات.

كيف تعمل صمامات القلب؟



ينقل القلب السليم الدم في مسار يمكن التنبؤ به عبر أربع حجرات، الغرف الأربع هي الأذين الأيسر والأيمن في الجزء العلوي من قلبك والبطينين الأيسر والأيمن في الأسفل.

توجد بين الغرف صمامات، وهي مصنوعة من شرائح رقيقة ولكن قوية من الأنسجة، و يطلق عليهم منشورات أو شرفات تفتح الصمامات وتغلق لتساعد الدم على التحرك على طول مساره:

-يتدفق الدم الذي يحتاج إلى الأكسجين من جسمك إلى الأذين الأيمن.

-ثم يتدفق عبر الصمام ثلاثي الشرفات إلى البطين الأيمن.

-يضخ البطين الأيمن الدم عبر الصمام الرئوي إلى الرئتين، حيث يلتقط الأكسجين.

-ثم يتدفق الدم الغني بالأكسجين إلى الأذين الأيسر.

-يضخ القلب الدم عبر الصمام التاجي إلى البطين الأيسر.

-من البطين الأيسر، يتدفق الدم عبر الصمام الأبهري إلى بقية الجسم.

ما هي صمامات القلب الأربعة وماذا تفعل؟

لكل صمام موقع وهيكل ووظيفة محددة:

-الصمام ثلاثي الشرفات: يحتوي هذا الصمام على ثلاث وريقات تسمح للدم بالتدفق من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن كما أنها تمنع الدم من التدفق للخلف من البطين الأيمن إلى الأذين الأيمن.

-الصمام الرئوي: يحتوي هذا الصمام أيضًا على ثلاث وريقات أنها تسمح للدم بضخ من البطين الأيمن إلى الشريان الرئوي ويؤدي هذا الشريان إلى الرئتين، حيث يلتقط الدم الأكسجين يمنع الصمام الرئوي الدم من العودة من الشريان الرئوي إلى البطين الأيمن.

-الصمام التاجي: يحتوي هذا الصمام على وريقتين أنها تسمح للدم بالتدفق من الرئتين إلى الأذين الأيسر. وهي تمنع التدفق العكسي من البطين الأيسر إلى الأذين الأيسر.

-الصمام الأبهري: يحتوي هذا الصمام على ثلاث وريقات وهي تفتح للسماح بتدفق الدم من البطين الأيسر لقلبك إلى الشريان الأبهر الشريان الأورطي هو أكبر وعاء دموي في جسمك. ينقل الدم المؤكسج من قلبك إلى بقية جسمك. يمنع الصمام الأبهري التدفق العكسي من الشريان الأورطي إلى البطين الأيسر.