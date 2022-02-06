كل ما تريد معرفته عن أمراض القلب الروماتيزمية.. أسبابها وطرق العلاج

كتبت ميرفت رشاد

أمراض القلب الروماتيزمية هي حالة تتضرر فيها صمامات القلب بسبب عملية مرضية تبدأ بعدوى الحلق التي تسببها بكتيريا المكورات العقدية، إذا لم تعالج العدوى تؤدي إلى الحمى الروماتيزمية التي قد تؤدي نوباتها المتكررة إلى أمراض القلب الروماتيزمية، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

ما هى الحمى الروماتيزمية؟

الحمى الروماتيزمية مرض التهابي يصيب الأنسجة الضامة في الجسم وخاصة القلب أو المفاصل أو المخ أو الجلد، عندما تتسبب الحمى الروماتيزمية في إتلاف القلب بشكل دائم ، تسمى هذه الحالة بمرض القلب الروماتيزمي ، ويمكن أن يعاني الأشخاص من جميع الأعمار من الحمى الروماتيزمية الحادة ، ولكنها تحدث عادةً عند الأطفال من سن الخامسة إلى الخامسة عشرة.

ما هي أعراض أمراض القلب الروماتيزمية؟

حمى تورم ، وإحمرار المفاصل، ومؤلمة خاصة الركبتين، والكاحلين، والمرفقين، أو الرسغين. عقيدات أو كتل فوق المفاصل المنتفخة.

كيف يتم التشخيص؟



يعد تصوير الصدر بالأشعة السينية وتخطيط القلب اختبارين شائعين لتحديد ما إذا كان القلب قد تأثر أم لا، تخطيط صدى القلب هو تقنية ترسل موجات صوتية إلى الصدر للارتداد من صمامات القلب وجدرانه، تظهر الموجات المسجلة شكل وملمس وحركة الصمامات، كما يُظهر حجم وعمل غرف القلب، هذه التقنية لا تؤذي المريض ولا تشكل خطرًا عليه.

ما هو علاج أمراض القلب الروماتيزمية؟



يحدد الطبيب العلاج المحدد بناءً على الحالة الصحية العامة والتاريخ الطبي ومدى انتشار المرض، وبما أن الحمى الروماتيزمية هي سبب أمراض القلب ، فإن أفضل علاج هو منع حدوث الحمى الروماتيزمية، يمكن للبنسلين والمضادات الحيوية الأخرى عادة علاج التهاب الحلق (عدوى بكتيرية A Streptococcus)، غالبًا ما يتم إعطاء المرضى الذين عانوا سابقًا من الحمى الروماتيزمية علاجات مستمرة (يومية أو شهرية) بالمضادات الحيوية ، ربما مدى الحياة ، لمنع النوبات المستقبلية من الحمى الروماتيزمية وتقليل مخاطر تلف القلب، قد يوصى به في مثل هذه الجراحة ، يتم استبدال صمام القلب التالف بصمام اصطناعي مصنوع من المعدن أو البلاستيك .

ما هي طرق الوقاية من حدوث أمراض القلب الروماتيزمية؟



أفضل طريقة للوقاية من أمراض القلب الروماتيزمية هي الوقاية من الحمى، يمكن تحقيق ذلك عادة عن طريق العلاج السريع والكافي لعدوى الحلق، إذا تطورت الحمى الروماتيزمية ، فقد تكون هناك حاجة للعلاج المستمر بالمضادات الحيوية لمنع المزيد من النوبات.