ما أفضل وقت لممارسة الرياضة للسيطرة على مستويات السكر بالدم؟

كتبت مروة هريدى

يعد التحكم في مستويات السكر في الدم أمرًا في غاية الأهمية، للحفاظ على الصحة العامة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو ما قبل السكري، ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من 800 مليون شخص من مرض السكري في جميع أنحاء العالم، وفي حين تلعب الأدوية والنظام الغذائي دورًا كبيرًا في إدارة الحالة، إلا أن توقيت ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا أيضًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا يعد تحديد توقيت ممارسة الرياضة أمرًا مهمًا؟

تساعد التمارين الرياضية أجسامنا على استخدام الأنسولين بكفاءة أكبر، مما يخفض مستويات السكر في الدم، ولكن هل تعلم أن وقت ممارسة التمارين الرياضية خلال اليوم يمكن أن يعزز هذه الفوائد، حيث أظهرت دراسة نُشرت في عام 2023 أن إيقاعات الجسم الطبيعية، أو الدورات اليومية، تؤثر على كيفية استجابته للنشاط البدني، ويمكن أن يمنحك اختيار الوقت المناسب لممارسة التمارين الرياضية سيطرة أفضل على مستويات السكر في الدم طوال اليوم.

ما هو أفضل وقت لممارسة الرياضة للتحكم في نسبة السكر في الدم؟

أفضل وقت لممارسة الرياضة للتحكم في نسبة السكر في الدم هو عادة بعد تناول الوجبات، وخاصة بعد الإفطار أو الغداء، حيث أنه بعد تناول الطعام، ترتفع مستويات السكر في الدم، وممارسة الرياضة خلال هذا الوقت يساعد عضلاتك على امتصاص المزيد من الجلوكوز من مجرى الدم، وقد أظهرت دراسة أجريت في عام 2023 أن حتى المشي القصير أو ممارسة النشاط الخفيف بعد الوجبات يمكن أن يقلل بشكل كبير من ارتفاع السكر بعد الوجبات، وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون ممارسة الرياضة في الصباح، فإن القيام بها قبل الإفطار، والمعروفة باسم التمارين على معدة فارغة، يمكن أن تساعد أيضًا في تحسين حساسية الأنسولين بمرور الوقت، ومع ذلك، إذا كنت تتناول أدوية السكري، فاستشر طبيبك لتجنب خطر انخفاض نسبة السكر في الدم.

فيما يلى.. أفضل التمارين لخفض مستويات السكر في الدم:

لا تحتاج إلى جلسات رياضية مكثفة للتحكم في نسبة السكر في الدم، حيث يمكن أن تؤدي التمارين البسيطة والمنتظمة إلى نتائج مذهلة، وإليك بعض الخيارات:

المشي

المشي لمدة 15-30 دقيقة بعد تناول الطعام يعتبر فعال للغاية في تقليل مستويات السكر في الدم خاصة بعد تناول الطعام.

اليوجا

يمكن أن تساعد وضعيات اليوجا اللطيفة مثل وضعية الكلب المتجه لأسفل، أو وضعية الكوبرا، أو وضعية الطفل في تحسين الدورة الدموية وتساعد في خفض ارتفاع السكر في الدم الناجم عن التوتر.

تدريب القوة

يمكن لرفع الأوزان الخفيفة أو استخدام أشرطة المقاومة عدة مرات في الأسبوع أن يحسن وظيفة العضلات ويعزز امتصاص الجلوكوز في الدم.

ركوب الدراجات

سواء على دراجة ثابتة أو في الهواء الطلق، يعد ركوب الدراجات طريقة رائعة لحرق السعرات الحرارية وإدارة نسبة السكر في الدم.

السباحة

تعتبر السباحة منخفضة التأثير وتمتد على كامل الجسم، وتساعد فى الحفاظ على ثبات نسبة السكر في الدم مع كونها لطيفة على المفاصل.

كم من الوقت نحتاج لممارسة الرياضة؟

يعد الاتساق أمرًا مهمًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالتحكم في نسبة السكر في الدم، استهدف ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة في معظم أيام الأسبوع، أو حوالي 150 دقيقة في الأسبوع، وإذا كنت لا تملك الوقت الكافي، فإن تقسيم التدريبات إلى جلسات أصغر من 10 إلى 15 دقيقة يمكن أن يوفر فوائد كبيرة، ولا يلزم أن تمارس التمارين الرياضية بعد تناول الطعام لفترة طويلة، حيث يمكن أن يكون المشي السريع لمدة 15 دقيقة بعد تناول الطعام مفيدًا جدًا للتحكم في مستويات السكر في الدم.