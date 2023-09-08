كتبت فاطمة خليل

الدورة الدموية الجيدة مفتاح للحفاظ على الصحة المثالية، فهى تضمن تدفق الدم والأكسجين بشكل مستمر في جميع أنحاء الجسم، مما يسمح لكل عضو بالعمل بشكل صحيح، كما يساعد على التئام الجروح بشكل أسرع، ويحافظ على نشاط عقلك، ويحافظ على صحة قلبك، كما أنه يمنح بشرتك نضارة، فى هذا التقرير نتعرف على طرق تحسين الدورة الدموية للحفاظ على صحتك فى موسم تغير الفصول بحسب موقع هنرى فورد هيلث.

يمكن أن تؤثر الدورة الدموية أيضًا على الجهاز المناعي، حيث تساعد بعض خلايا الدم، التي يحملها مجرى الدم، على مكافحة العدوى.

خلال الوقت الذي تنتشر فيه نزلات البرد والأنفلونزا وكورونا من المهم التأكد أن الدورة الدموية لديك تعمل جيدا، ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تجعل الحفاظ على الدورة الدموية المناسبة أكثر صعوبة.

ما الذي يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية

إن أمراض الشرايين المحيطية (عندما تقلل الشرايين الضيقة من تدفق الدم)، والسمنة، وفقر الدم، والجلطات الدموية غير المعالجة، والسكري غير المنضبط، وارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تؤثر جميعها على الدورة الدموية. كما أن التدخين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ضعف الدورة الدموية.

أعراض ضعف الدورة الدموية

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من ضعف الدورة الدموية، فلاحظ أيًا من الأعراض التالية:

نقص الطاقة أو التركيز

برودة الأطراف (اليدين والقدمين)

ترقق الشعر أو تساقطه

تأخر أو بطء الشفاء بسبب ضعف جهاز المناعة

طرق تعزيز الدورة الدموية

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لضخ الدم. جرب أيًا مما يلي:

1. زيادة ممارسة تمارين الكارديو، يمكن أن يساعد الجري أو ركوب الدراجات أو المشي على تعزيز الدورة الدموية، وينطبق الشيء نفسه على تمارين التمدد قبل ممارسة التمارين الرياضية وبعدها.

2. إذا كنت تدخن أقلع عن التدخين، يمكن أن يمنع التدخين تدفق الدم، ويدمر جدران الأوعية الدموية، ويسبب تراكم الترسبات في الأوردة. يقول الأطباء : "كلما أسرعت في الإقلاع عن التدخين، كلما تحسنت صحتك بشكل أسرع".

3.شرب الشاي الأسود أو الأخضر. مضادات الأكسدة الموجودة في هذه المشروبات تساعد على زيادة عرض الأوعية الدموية حتى يتمكن جسمك من ضخ الدم بسهولة أكبر".

4. إذا كنت تعاني من فقر الدم، تناول مكملات الحديد أو تناول الأطعمة الغنية بالحديد. عندما يكون لديك نقص في الحديد (أو فقر الدم)، فلن يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لتوزيع الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. تحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كانت مكملات الحديد مناسبة لك، أو قم بإدخال السبانخ الغنية بالحديد والبقوليات واللحوم الحمراء (باعتدال) في نظامك الغذائي.

5. فرشاة جافة لجسمك. جرب هذه التقنية لتحفيز تدفق الدم: باستخدام فرشاة ناعمة، قم بتمشيط بشرتك بلطف بحركات طويلة لأعلى. وتأكد من البدء من قدميك والانتقال إلى قلبك".

6. تقليل التوتر يمكن القيام بذلك من خلال التأمل، أو اليوجا، أو من خلال قضاء الوقت مع أحبائك بأمان .

أدخل المزيد من أحماض أوميجا 3 الدهنية في نظامك الغذائي يمكن للأسماك مثل التونة والسلمون والسردين أن تساعد في تحسين تدفق الدم وهي ممتازة لصحة القلب حاول تناولها مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

7.ارتدي الجوارب الضاغطة وارفع ساقيك. يساعد رفع ساقيك على نقل الدم إلى الجزء العلوي من الجسم، وتضغط الجوارب الضاغطة على قدميك لمساعدة الأوعية الدموية على دفع الدم عبر الجسم إلى قلبك. يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل التورم ويمكن أن تكون مفيدة للحوامل أو المصابين بالسكري أو أولئك الذين يقفون على أقدامهم طوال اليوم.