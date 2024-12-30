دراسة تكشف فوائد المشى السريع فى الوقاية من الأمراض المزمنة

كتبت مروة هريدى

غالبًا ما يُنظر إلى المشي على أنه وسيلة بسيطة وفعالة للحفاظ على لياقتك، ولكن هل أدركت أن السرعة التي تمشي بها يمكن أن تؤثر على صحتك؟ وقد أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Scientific Reports أن المشي بسرعة أكبر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم، وخاصة بين الأشخاص المصابين بالسمنة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما كشفته الدراسة



حللت هذه الدراسة واسعة النطاق بيانات الفحص الصحي لأكثر من 24 ألف شخص بالغ في اليابان، حيث فحص الباحثون العلاقة بين سرعة المشي والأمراض الأيضية مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وخلل شحميات الدم (مستويات الكوليسترول غير الطبيعية) بين المشاركين المصنفين على أنهم يعانون من السمنة، وشملت الملاحظات الرئيسية للدراسة ما يلي:

انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم



وذلك مقارنة مع الأشخاص الذين يتبعون نمط المشى ببطء، حيث كان لدى المشاركين الذين مشوا بسرعة أكبر فرصة أقل بنسبة 30٪ للإصابة بمرض السكر، وانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بينما كان أولئك الذين مشوا بسرعة أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 6٪.

تحسن مستويات الكوليسترول



كان لدى أولئك الذين مشوا بسرعة انخفاض متواضع في فرص إصابتهم بخلل شحميات الدم، وتؤكد هذه النتائج كيف يمكن لسرعة المشي أن تؤثر بشكل إيجابي على الصحة العامة، وخاصة لدى الأفراد المعرضين بالفعل للخطر بسبب السمنة.

كيف تؤثر سرعة المشي على الصحة؟



إن المشي بشكل أسرع ليس مجرد وسيلة للوصول إلى مكان ما بسرعة، بل إنه يفيد جسمك بشكل مباشر بعدة طرق، على النح التالى:

يؤدي المشي السريع إلى زيادة القدرة الهوائية، مما يحسن كفاءة قلبك ورئتيك، وهذا بدوره يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السكر من خلال تنظيم مستويات السكر في الدم.

يساعد المشي السريع أيضًا على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

المشي السريع يقلل من المؤشرات الالتهابية، مما قد يقلل من فرصة الإصابة بالاضطرابات الأيضية، مثل السمنة.

فيما يلى.. نصائح لزيادة سرعة المشي:



قف بشكل مستقيم، واحتفظ بوضعية مريحة، وحرك ذراعيك أثناء المشى، واهدف إلى سرعة تبلغ حوالي 100 خطوة في الدقيقة، أو امش بسرعة كافية لتتمكن من إجراء محادثة أثناء السير دون أن تشعر بضيق في التنفس، ولزيادة القدرة على التحمل، قم بتتبع سرعتك باستخدام جهاز تعقب اللياقة البدنية، واعمل على زيادة سرعتك بمرور الوقت.

سرعة المشي مقابل الخطوات اليومية



في حين تؤكد هذه الدراسة على فوائد المشي السريع، فإن عدد الخطوات التي تقطعها كل يوم لها نفس الأهمية في الحد من المخاطر الصحية، وتُظهِر دراسات أخرى أن مجرد زيادة عدد خطواتك، بغض النظر عن السرعة، يمكن أن يخفض ضغط الدم ويزيد من اللياقة البدنية العامة، ويؤدي الجمع بين المزيد من الخطوات والوتيرة السريعة إلى أفضل النتائج أيضًا.