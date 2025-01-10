أهم حالات نقص فيتامينات قد تكون قاتلة.. وكيفية التغلب عليها

كتبت إيناس البنا

الفيتامينات ضرورية للحفاظ على الصحة المثلى، وفي حين يدرك معظم الناس أهمية تناول نظام غذائي متوازن، لا يزال الكثيرون يعانون من نقص الفيتامينات.



على سبيل المثال، يعد نقص فيتامين د مشكلة شائعة، ووفقا لموقع " onlymyhealth"، يحدث هذا عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من ضوء الشمس، أو تناول الطعام، أو المكملات الغذائية للحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د، وبالتالي، فإن ما ينقص هو أنه في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات هذا إلى مشاكل صحية خطيرة وحتى الوفاة.

قد لا تظهر أعراض نقص الفيتامينات دائمًا بشكل فوري، ولكن بمرور الوقت، قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، لذا التعرف على علامات النقص واتخاذ خطوات استباقية يمكن أن يساعد في منع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه وحتى النتائج المميتة.

نقص الفيتامينات الذي قد يكون قاتلاً ونصائح للتغلب عليه

فيما يلي بعض حالات نقص الفيتامينات التي يمكن أن تكون قاتلة وفقًا للخبراء:

نقص فيتامين د

فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم وصحة العظام، لكنه يلعب أيضًا دورًا مهمًا في وظيفة المناعة وتقليل الالتهاب، نقص فيتامين د مرتبط بحالات مثل هشاشة العظام، وأمراض القلب، وحتى بعض أنواع السرطان وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الكساح (عند الأطفال) أو لين العظام (عند البالغين)، وكلاهما يسبب ضعف العظام وزيادة خطر الكسور.

كيفية التغلب على نقص فيتامين د

هناك بعض الطرق للتغلب على نقص فيتامين د، وهي:

1. التعرض لأشعة الشمس

يُعرف فيتامين د باسم "فيتامين أشعة الشمس" لأن بشرتك تنتجه استجابة لأشعة الشمس، لذلك، حاول أن تتعرض لأشعة الشمس لمدة تتراوح بين 10 و30 دقيقة عدة مرات في الأسبوع، حسب لون بشرتك وموقعك.

2. المصادر الغذائية

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين مصادر ممتازة لفيتامين د، إذا كنت نباتيًا، ففكر في تناول الأطعمة المدعمة مثل الحليب والحبوب وعصير البرتقال.

3. المكملات الغذائية

إذا لم يكن التعرض لأشعة الشمس والمصادر الغذائية كافيين، فقد يكون من الضروري تناول مكملات فيتامين د التي يحددها الطبيب.

نقص فيتامين ب12

فيتامين ب12 ضروري لوظائف الأعصاب وإنتاج الحمض النووي وتكوين خلايا الدم الحمراء، يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى مشاكل عصبية، بما في ذلك الخدر وفقدان الذاكرة واضطرابات المزاج، في الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى تلف دائم في الأعصاب ويرتبط بحالة تسمى فقر الدم الخبيث، والتي يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها.

كيفية التغلب على نقص فيتامين ب12

هناك بعض الطرق للتغلب على نقص فيتامين ب12:

1. المنتجات الحيوانية

يوجد فيتامين ب12 بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، ويتعرض النباتيون بشكل خاص للخطر وقد يحتاجون إلى الاعتماد على الأطعمة النباتية المدعمة مثل الخميرة الغذائية وحليب النبات المدعم.

2. المكملات الغذائية

تتوفر مكملات فيتامين ب12 على نطاق واسع في أشكال مختلفة، بما في ذلك الأقراص تحت اللسان والحقن، والتي قد يوصى بها لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الامتصاص أو القيود الغذائية.

نقص فيتامين أ

فيتامين أ ضروري للحفاظ على صحة البصر، والجهاز المناعي السليم، والجلد الصحي، ويمكن أن يؤدي النقص الشديد إلى العمى الليلي، وضعف الاستجابة المناعية، وزيادة قابلية الإصابة بالعدوى، كشف الخبراء أن نقص فيتامين أ يمكن أن يؤدي حتى إلى العمى الدائم.

كيفية التغلب على نقص فيتامين أ

هناك بعض الطرق للتغلب على نقص فيتامين أ:

1. المصادر الغذائية

يوجد فيتامين أ في شكلين، الأول هو فيتامين أ المشكل مسبقًا (في المنتجات الحيوانية) والثاني في الكاروتينات بروفيتامين أ (في الأطعمة النباتية)، تشمل المصادر الغنية به الكبد والبيض والجزر والبطاطا الحلوة والخضروات ذات الأوراق الداكنة.

2. المكملات الغذائية

إذا كانت المصادر الغذائية غير كافية، يمكن لمكملات فيتامين أ أن تساعد، ولكن من المهم عدم الإفراط في تناولها، حيث أن تناول الكثير من فيتامين أ قد يكون سامًا.