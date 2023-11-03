أعراض نقص فيتامين د فى الجسم وأهم الأسباب

كتبت فاطمة ياسر

نقص فيتامين د يعني انخفاض مستواه في الدم عن المعدل الطبيعي، وهذا الأمر يتسبب في حدوث تأثير سلبي علي الصحة بشكل عام، ويعد فيتامين د من أهم الفيتامينات التي تحافظ على صحة العظام وعضلات الجسم، فهو يساهم في الحفاظ على توازن الكالسيوم بالجسم، وتحسين امتصاص الفسفور، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE” سنتعرف على أبرز أعراض نقص فيتامين د



أعراض نقص فيتامين د هناك العديد من الأعراض التي تظهر علي الشخص المصاب بنقص فيتامين د، ومنها:

-الإرهاق والضعف العام.

-تقلب المزاج، الذي قد يتسبب في الإصابة بالإكتئاب والقلق.

-زيادة الشعور بالخمول.

-تساقط الشعر.

-زيادة الوزن أو صعوبة في التخلص من الوزن الزائد.

-ألم العضلات.

-آلام العظام والمفاصل.

-ضعف في العظام، الذي يتسبب في الإصابة بالهشاشة.

-ضعف الجهاز المناعي، وزيادة خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.