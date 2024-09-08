عايز تبطل.. نصائح فعالة تجعلك تتوقف عن تناول السكر الآن

كتبت مروة محمود الياس

يجب أن يحرص كل إنسان على أن تدخل يوميًا إلى جسمه أقل نسبة من السكر، شريطة أن يكون سكرا طبيعيا، ويفضل على الدوام أن تكون من مصادر السكر الطبيعية الصحية كالفاكهة على سبيل المثال، ولكن إذا كنت ممن يحبون الحلويات والأطعمة السكرية، وإضافة الكثير من الملاعق من السكر على الشاي ومشروبك المفضل، فأنت تحتاج لتلك النصائح المهمة.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن هناك طرق صحية وبسيطة عبارة عن حيل يمكن من خلالها أن تقلل نسب السكر التي تدخلها لجسمك يوميًا:

على الدوام اختر المشروبات غير المحلاة فالمشروبات العشبية والشاي والقهوة والحليب تساعدك على الشعور بمذاق سكرى دون أن تحتاج لإضافة السكر إليها، فحاول الاعتماد عليها.

توقف تمامًا عن تناول المشروبات المحلاة مسبقًا أو المشروبات الغازية، فتلك النوعيات من المشروبات تجعل رغبتك في السكريات حادة وإدمانية امنعها تمامًا.

لا تجعل ثلاجتك تحتوي على أي نوع من المشروبات الجاهزة، فلا تجعلها في متناولك أبدًا.

ابدأ بالتدرج في تقليل كمية السكر بشكل تدريجي وليس بشكل مفاجئ حتى تمتنع تمامًا عن تناوله

لا تجعل الحلوى والحلويات خيارك الأول حاول، ألا تجعلها في متناولك

كلما شعرت بالرغبة في تناول السكر اشرب المياه، وذلك لأن المياه قد تشعرك بشعور أفضل وعدم الرغبة الحادة في تناول السكر بعد تناولها

فيما نصح من جانبه الدكتور محمود بخيت استشاري الباطنة قصر العينى، بضرورة التوقف وتجنب كل ما هو يحتوي على السكر خاصة السكر غير الطبيعي، فتعد الفاكهة المصدر الأفضل للسكريات الطبيعية الفركتوز، التي تعزز نسب السكر في الجسم ما دامت تستهلك بنسب جيدة وغير مفرطة، فأضرار السكريات على الجسم كثيرة ومتعددة منها:

الخلل والإضرار بنشاط الجسم والشعور بالخمول

تزيد الوزن بشكل ملحوظ وسريع

تخل بالهضم وبالإخراج كذلك

تخل بالعملية الهضمية وعملية التمثيل الغذائي

تشعرك بالجوع المستمر والرغبة الدائمة في تناول المزيد من السكريات

تجعل ضغط الدم ونسب السكر وكذلك أية أمراض مزمنة في حالة اضطراب

وغيرها الكثير من الأضرار التي تصيب الجسم، ومن أبرز النصائح التي يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن السكر:

النظام الغذائي الصحي والمأكولات الصحية تسد حاجاتك على الدوام من السكريات وتقلل حاجتك للجوع

المشروبات الصحية والمشروبات الحمضية مثل الليمون والبرتقال تعزز من تقليل حدة الشعور بالرغبة في السكريات

المياه بالنعناع والمياه بالليمون والمياه بشرائح التفاح، كل المياه المنكهة تقلل الرغبة في تناول السكريات

تدريجيا سوف تقل حاجتك للسكر ورغبتك فيه إذا ما داومت على نظام غذائي ورياضي صحي