لو بتشرب القهوة على معدة فاضية.. احذر هذه المشاكل الصحية

كتبت فاطمة خليل

إذا كنت تتجاهل وجبة الإفطار وتشرب فنجانًا من القهوة أول شىء فى الصباح، فأنت على وشك الإصابة بمشكلة صحية، حيث إنه وفقًا للدراسات، يمكن أن يؤدى الكافيين الموجود فى القهوة بدون طعام إلى تهيج بطانة المعدة وعسر الهضم وحرقة المعدة والغازات، وبحسب الأطباء فإن هناك العديد من المكونات فى القهوة تزيد من مستويات الحموضة، بحسب موقع "تايمز ناو".

كيف تسبب القهوة مشاكل صحية؟

القهوة مليئة بالمواد التي قد تساعد في الحماية من العديد من الحالات بما في ذلك مرض ألزهايمر وأمراض القلب، كما أن الكافيين محمل أيضًا بمضادات الأكسدة والمواد الفعالة الأخرى التى تقلل الالتهاب الداخلى وتحمى من الأمراض، لكن إذا كنت تتخطى وجبة الإفطار لصالح القهوة، فقد يؤثر ذلك على توازن مستويات حمض المعدة.

ويمكن أن يؤدى شرب القهوة بدون أي طعام إلى عسر هضم مؤلم ومزعج وحرقة في المعدة والغازات، ووفقًا للأطباء، يمكن حل الموقف بسهولة، ليس عن طريق تجنب الكافيين تمامًا، لكن عن طريق الاستمتاع ببعض الطعام إلى جانب فنجان القهوة الصباحى.

كيف تضر القهوة بمعدتك الفارغة؟

القهوة حمضية بطبيعتها، لذلك، عندما تشربها على معدة فارغة أول شيء في الصباح، يمكن أن تهيج البطانة، ما يؤدي إلى المزيد من إنتاج الحمض مما يسبب حرقة المعدة.

وقال الأطباء إن هناك العديد من المكونات فى القهوة التى تزيد من مستويات الحموضة فى معدتنا، مثل الكافيين - مادة كيميائية طبيعية - تحفز إنتاج هرمون الجاسترين، المسئول عن إنتاج حمض المعدة، وعلى الرغم من أنه يساعد في بدء عملية الهضم، إلا أن الجاسترين يضيف أيضًا حموضة إلى معدتك.

إن مستوى الحموضة للقهوة حوالي 5 درجات في حين أن المعدة 3، مما يجعل القهوة أكثر حمضية، وبالتالي قد لا تكون قادرة على التعامل مع الحموضة التي تسببها القهوة على معدة فارغة.

وقالت العديد من الدراسات إن القهوة تساهم في أكثر من مجرد الألم والغثيان والحموضة في منطقة البطن العلوية، حيث يعمل الكافيين على إرخاء العضلة العاصرة للمرىء السفلية – الصمام الذي يفصل المعدة عن المريء، ما يسمح للحمض فى معدتك بالتدفق بسهولة أكبر للخلف، مما يؤدي إلى إحساس حارق يمكن أن يكون غير مريح للغاية.

كيف تخفف من أعراض حرقة المعدة؟

إذا كنت تعاني من نوبات اضطراب في المعدة بسبب شرب القهوة على معدة فارغة، فتجنب القهوة والمحفزات الأخرى مثل الحمضيات والشيكولاتة والنعناع على الرغم من أن تناول الطعام مع القهوة يساعد، لذا يجب عليك اختيار وجبات أخف يمكنها تقليل حمض المعدة وتقليل خطر حرقة المعدة لأن الأطعمة الثقيلة تستغرق وقتًا أطول للهضم وتنتج المزيد من الحمض.

تناول كمية معتدلة من..

- الخبز المحمص

- الموز

- المكسرات

- بسكويت الحبوب الكاملة