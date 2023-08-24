تناول القهوة والمشروبات الحمضية.. عادات صباحية تؤثر على صحة الأسنان

كتبت رانيا عامر

النظام الغذائي يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على صحة الأسنان والحفاظ عليها من التسوس والرائحة الكريهة، وكشفت الأبحاث الحديثة عن بعض الأطعمة التي تساعد في سلامة الأسنان وحمايتها من التسوس، بالإضافة الى أن هناك أيضا أطعمة قد تكون ضارة للغاية بطبقة مينا الأسنان.وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني .

ومن جانبه أوضح الدكتور أبل عزيزي، طبيب الأسنان بعيادة هارلي لطب الأسنان ، بأن تجنب الحمضيات أول شيء في الصباح أمر بالغ الأهمية لمنع تلف الأسنان بسبب ارتفاع حموضتها. والفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون تحتوي على حامض السيتريك الذي يمكن أن يضعف مينا الأسنان، ما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتآكل والتسوس.

وتابع الطبيب : "إن إنتاج اللعاب في الصباح أقل من المساء، مما يقلل من دفاع الفم الطبيعي ضد الأحماض، وتناول الفواكه الحمضية في هذا الوقت يمكن أن يزيد الضرر. وينصح بإفطار أقل حمضية لحماية مينا الأسنان وصحة الفم بشكل عام..

كما نصح الطبيب بغسل أسنانك بعد تناول الطعام بنحو 30 دقيقة. واستخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وفرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة لتنظيف فعال، وإذا لم تكن ممن يتناولون الإفطار في الصباح، فستحتاج أيضا إلى التفكير في المشروب الذي تتناوله، بالإضافة الى عدم تناول مشروب ساخن قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة.

وفى ذات السياق أشار الطبيب الى أن تجنب القهوة أول شيء في الصباح أمر ضرورى لمنع تلف الأسنان بسبب تأثيرها المزدوج من الحموضة والتصبغ المحتمل للأسنان ، موضحا الى أن القهوة حمضية بطبيعتها ويمكن أن تؤدي تدريجيا إلى تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت، خاصة عند تناولها على معدة فارغة حين يكون إنتاج اللعاب أقل ، كما أنها تغير لون الأسنان، ما يؤثر على المظهر الجمالي للأسنان،إذا كنت ترغب في تناول القهوة في الصباح، فإنه سيكون من المفيد شطف الفم بالماء بعد ذلك.