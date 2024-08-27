هل تشرب الشاي على معدة فارغة؟ 5 مخاطر يجب أن تعرفها

كتبت فاطمة خليل

شرب الشاي على معدة فارغة، من الطقوس الصباحية الشائعة عند كثير من الناس، لكن يمكن أن يشكل العديد من المخاطر الصحية، حيث يحتوي الشاي على العفص والكافيين، ما قد يزيد من إنتاج حمض المعدة.



بدون طعام في المعدة، يمكن أن يؤدي هذا الحمض الزائد إلى تهيج وربما يسبب التهاب المعدة أو القرحة.



ورغم أن الشاي يمكن أن يقدم فوائد عديدة، مثل مضادات الأكسدة وتحسين اليقظة والتركيز، فإن تناوله بدون طعام قد يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية.

5 مخاطر مرتبطة بشرب الشاي على معدة فارغة

1. زيادة حموضة المعدة

شرب الشاي، وخاصة على معدة فارغة، يمكن أن يحفز إنتاج حمض المعدة.



يحتوي الشاي على مركبات مثل الكافيين والثيوفيلين التي يمكن أن تزيد من إفراز الحمض، ما يؤدي إلى اختلال التوازن، وتسبب هذه الحموضة المرتفعة أعراضًا مثل حرقة المعدة وعسر الهضم واضطراب المعدة، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد، ويمكن للكافيين والمنشطات الأخرى الموجودة في الشاي أن تؤدي إلى تفاقم ارتداد الحمض والتهاب المعدة، وهي الحالات التي تتفاقم بسبب ارتفاع حموضة المعدة.

2. اضطرابات الجهاز الهضمي

يمكن أن تتداخل المركبات الطبيعية في الشاي مع العمليات الهضمية إذا تم تناولها على معدة فارغة.

يمكن للعفص، وهو نوع من البوليفينول الموجود في الشاي، أن يمنع امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الحديد.



تسلط الأبحاث من المجلة الأمريكية للتغذية السريرية الضوء على أن العفص في الشاي يمكن أن يرتبط بالحديد ويقلل من توافره البيولوجي، مما قد يؤدي إلى نقصه بمرور الوقت، هذا أمر مثير للقلق بشكل خاص للأفراد المعرضين لخطر فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

3. التأثير السلبي على مستويات السكر في الدم

شرب الشاي على معدة فارغة يمكن أن يسبب تقلبات في مستويات السكر في الدم. في حين أن الشاي لديه مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض بشكل عام، فإن استهلاكه بدون طعام يمكن أن يؤدي إلى تغييرات سريعة في نسبة السكر في الدم.



تشير دراسة في المجلة البريطانية للتغذية إلى أن الكافيين الموجود في الشاي يمكن أن يؤثر على حساسية الأنسولين واستقلاب الجلوكوز، مما قد يزيد من خطر اختلال توازن السكر في الدم.



بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري أو ما قبل السكري، يمكن أن يؤدي هذا إلى تحديات أكبر في إدارة مستويات الجلوكوز في الدم.

4. قد يزيد من القلق والتوتر

يمكن أن يكون لمحتوى الكافيين في الشاي تأثير منبه، والذي قد يكون أكثر وضوحًا عند تناوله على معدة فارغة.

بدون طعام لتخفيف آثاره، يمكن أن يؤدي الكافيين إلى زيادة مشاعر القلق والأرق والتوتر.



تظهر دراسة نشرت في Psychiatry Research أن تناول الكافيين يمكن أن يزيد من أعراض القلق ويعطل أنماط النوم.



قد يؤدي شرب الشاي على معدة فارغة إلى تفاقم هذه التأثيرات، خاصة بالنسبة للأشخاص الحساسين.

5. قد يسبب الجفاف

يعتبر الشاي مدرًا للبول، مما يعني أنه يمكن أن يزيد من إنتاج البول وقد يؤدي إلى الجفاف، عند تناوله على معدة فارغة، قد يكون التأثير المدر للبول للشاي أكثر وضوحًا، خاصة إذا لم يتم الحفاظ على ترطيب كافٍ طوال اليوم. وفقًا لدراسة جديدة نشرت في مجلة التغذية، يمكن أن تؤدي مدرات البول إلى اختلال توازن السوائل والمعادن، مما قد يساهم في الجفاف إذا لم يتم إدارتها بشكل صحيح.