هذا ما يحدث لجسمك عند تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم

كتبت مروة محمود الياس

الطعام الصحى هو بوابتك للحصول على جسم مثالي وصحة جيدة ومناعة قوية ودفاع مثالى ضد المرض والعدوى المتكررة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

وتابع التقرير أن الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمعادن بشكل خاص والتي تتركز بها هذه العناصر أمر في غاية الأهمية يجب أن تحرص عليه، وتحرص على إدخاله في نظامك الغذائي اليومي

وخص التقرير بالذكر تلك الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم بشكل خاص حيث إن لها أهمية كبيرة، فهذه الأطعمة والمشروبات المستخلصة منها تعمل على الحفاظ على توازن سوائل الجسم، بمعنى آخر لا تسبب أية احتباسات للسوائل في جسمك، ولا على النقيض تسبب أية نقص في سوائل الجسم حد الإصابة بالجفاف مثلما يحدث لدى البعض، وبالتالي هذا التوازن يضمن لك التمتع بصحة جيدة ووقاية من أعراض الجفاف أو الاحتباس.

تابع التقرير أن البوتاسيوم بشكل عام له أهمية كبيرة فى أنه يساعد على تقليل الانتفاخات الحادة في الجسم والتي تنتج عن احتباس السوائل وتركيزها تحت الجلد، وبالتالي يعزز من نشاط وقوة الجسم فضلاً عن زيادة التركيز والقوة والسلامة، ويقلل الخمول والضعف والوهن العام.

ومن أبرز تلك الأطعمة التى تحتوى على كم مناسب من البوتاسيوم، وفقًا للتقرير، والتي تعزز من نسبته في الجسم:

عصير البرتقال الطبيعي الصحى

الموز أو عصير الموز الطبيعي المستخلص دون إضافات

البطيخ الصحي

الخوخ اللذيذ والصحي ومستخلصه

البطاطا الحلوة المطهية بطريقة صحية

المكسرات بأنواعها المختلفة تحتوي أيضا على نسب جيدة من المغنيسيوم والبوتاسيوم، وكذلك مضادات الأكسدة الصحية التى تقاوم تأكسد الخلايا والالتهابات المتكررة بالجسم

الحبوب الكاملة الصحية بأنواعها المختلفة تحتوي على نسب مختلفة وصحية من المغنيسيوم والبوتاسيوم أيضا

السبانخ تلك الخضروات الورقية الصحية التي تحتوي على الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم بنسب جيدة للغاية

حاول إدخال هذه الأطعمة أو بعضها في نظامك الغذائي اليومي للحصول على جسم غير محتبس للمياه، لا يعاني من الانتفاخات ولا يعاني من الجفاف أيضا، لتتحسن وظائفه ومناعته بشكل عام.