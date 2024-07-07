استشاري يوضح أعراض الجفاف عند الأطفال حديثي الولادة وطرق التعامل معه

كتبت فاطمة خليل

الجفاف من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب كثيرًا من الأشخاص، مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن الأطفال حديثى الولادة والرضع يكونون أكثر عرضة له، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الجفاف عند الأطفال حديثي الولادة وطرق التعامل معه.

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إن الطفل الرضيع عرضة للجفاف بسهولة عند فقدان كم بسيط من الماء نظرًا لصغر حجم جسمه، لذا تزداد خطورة الجفاف عند الرضع مقارنة بغيرهم.

وأوضح أن الرضع يفقدون السوائل عبر التبول والإخراج والتعرق حتى عند البكاء والتنفس.

وعن أعراض الجفاف عند الأطفال قال أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة أنها تشمل: أن بشرة الطفل شاحب ولونه أصفر وكذلك رغبته الشديدة فى شرب الماء دائما.

وأضاف أن فتحة النافوخ عند الطفل حديث الولادة تكون للأسفل أو يكون الطفل يبكي باستمرار، مشيرا إلى أن قلة عدد الحفاضات التى يقوم الطفل بتغييرها يوميا يقل أيضا.

وعن طرق علاج الجفاف عند الرضع أكد الدكتور علاء عبد العزيز أنها تشمل :

-الرضاعة الطبيعية: هي أفضل علاج للجفاف للرضع، فهي توفر لهم السوائل التي يحتاجونها.

- محلول معالجة الجفاف الفموي: إذا كان الرضيع لا يرضع طبيعيًا أو إذا كان يعاني من الإسهال أو القيء، فمن المهم إعطائه محلول معالجة الجفاف الفموي.

-السوائل الأخرى: يمكن أيضًا إعطاء الرضيع الماء أو عصير الفاكهة المخفف بالماء.

-تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو السكر المضاف: يمكن لهذه المشروبات أن تزيد من الجفاف.