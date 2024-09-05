فواكه صحية تخفض الكوليسترول السيئ فى الجسم.. أبرزها التفاح والموز

كتبت إيناس البنا

يمكن أن تؤدي الاختيارات الغذائية الضارة إلى رفع مستويات الكوليسترول السيئ في الدم، اتباع نمط حياة سيئ من تناول الأطعمة الدهنية وعدم ممارسة الرياضة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول التي قد تؤدي إلى السمنة وزيادة فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وفقا لموقع " هيلث لاين"، ليس كل الكوليسترول سيئة للجسم وهناك حاجة للكوليسترول الجيد في أجسامنا للقيام بوظائف مهمة، يصنع الكبد كل الكوليسترول الذي يحتاجه جسمك بشكل طبيعي.

تحتوي اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والأطعمة المقلية على نسبة عالية من الكوليسترول السيئ بينما يجب إضافة السمن والبيض والجبن إلى النظام الغذائي للحصول على الكوليسترول الجيد.6 فواكه للتحكم في مستويات الكوليسترول

1. التفاح

يعتبر التفاح من أفضل الفواكه التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، فهو غني بالألياف القابلة للذوبان التي تحافظ على صحة القلب، كما يحتوي التفاح على مركبات البوليفينول التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

2. الموز

يمكن للألياف والبوتاسيوم الموجودين في الموز أن يخفضا مستوى الكوليسترول وضغط الدم، يُعرف الموز بشكل خاص بأنه مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان والتي تمنح الجسم صحة جيدة وجهاز مناعة قوي.

3. العنب

يصل العنب إلى مجرى الدم ويحمل كل الكوليسترول السيئ إلى الكبد حيث تتم معالجته.

4. التوت

أظهر التوت الأسود والفراولة نتائج في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، حيث تمنع أكسدة الكوليسترول السيئ، والذي يُعتقد أنه عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

5. الأناناس

يعد الأناناس مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية، يعمل البروميلين الموجود في الأناناس على تكسير رواسب الكوليسترول في الشرايين، مما يدعم تدفق الدم الصحي ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. الأفوكادو

الأفوكادو غني بحمض الأوليك، الذي يساعد في خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الدم، يمكن تناول الأفوكادو في السلطات والسندويشات والخبز المحمص والعصائر والعديد من الطرق الأخرى.

