لو بتحب تتسلى ببذور البطيخ.. 7 آثار جانبية للإفراط فى تناولها لازم تعرفها

كتبت إيناس البنا

رغم أن تناول البطيخ مفيد للصحة، إلا أنه يجب تناول بذوره باعتدال، إن أمكن، فالفاكهة مليئة بالعديد من الفوائد الصحية، وتحظى بشعبية كبيرة في فصل الصيف، يتم تناول البطيخ اللذيذ لتقليل الالتهاب في الجسم، ولإنقاص الوزن، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحسين وظائف الأعصاب، من بين أمور أخرى ولكن، هل يجب تناول بذوره؟

فوائد بذور البطيخ

وفقا لموقع هيلث سايد تقدم بذور البطيخ العديد من الفوائد الغذائية، فهي تحتوي على دهون صحية وبروتينات ومعادن، ولكن يجب الاستمتاع بها كجزء من نظام غذائي متوازن، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الآثار الجانبية التى قد يسببها تناول بذور البطيخ.

مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن أن تسبب بذور البطيخ إزعاجًا في المعدة والغثيان والإسهال لدى بعض الأشخاص، وخاصةً عند تناولها بكميات كبيرة.

ردود الفعل التحسسية

قد تظهر على بعض الأفراد ردود فعل تحسسية تجاه بذور البطيخ، وقد تشمل الأعراض الحكة والتورم.

انسداد معوي

تناول كميات كبيرة من بذور البطيخ قد يؤدي إلى انسداد معوي، حيث يمكن أن تتراكم البذور وتتصلب في الجهاز الهضمي.

نسبة عالية من السعرات الحرارية

تحتوي بذور البطيخ على نسبة عالية نسبيًا من السعرات الحرارية، مما قد يساهم في زيادة الوزن، إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة.

التفاعل مع الأدوية

تحتوي بذور البطيخ على مركب يسمى "كوكوربيتين"، والذي قد يتفاعل مع بعض الأدوية مثل مميعات الدم وأدوية السكري.

حصى الكلى

تحتوي بذور البطيخ على أكسالات يمكن أن تزيد من خطر تكوين حصوات الكلى أو تفاقم حالات حصوات الكلى الموجودة.

مشاكل الأسنان

في الوقت نفسه، يمكن لهذه البذور أن تضر بالأسنان، فالقشرة الخارجية الصلبة لبذور البطيخ يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان أو بتركيبة الأسنان إذا تم مضغها أو عضها بقوة.

كيفية تقليل الآثار الجانبية المحتملة؟

تناول بذور البطيخ باعتدال.

اشرب الكثير من الماء.

تجنب تناول البذور إذا كنت تعاني من أي حالات طبية كامنة أو حساسية.

