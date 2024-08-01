تغلب على الخمول وانخفاض الطاقة بعد تناول الكربوهيدرات بهذه النصائح

كتب – حسام الشقويرى

إذا كنت تشعر أيضًا بالخمول أو التعب بعد تناول وجبة، فقد يكون ذلك بسبب تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات. من خلال إجراء تعديلات بسيطة على نظامك الغذائي وعاداتك الغذائية، يمكنك بسهولة معالجة هذه الانخفاضات في الطاقة بعد تناول الوجبة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

تتسبب الوجبة الغنية بالكربوهيدرات في ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة بسبب تحلل الكربوهيدرات إلى جلوكوز. يؤدي هذا إلى ارتفاع حاد في الأنسولين لإدارة الجلوكوز الزائد، مما يؤدي غالبًا إلى انخفاض سريع في نسبة السكر في الدم. والنتيجة هي انهيار الطاقة، مما يجعلك تشعر بالتعب والخمول .

طرق محتملة لتجنب انخفاض مستويات الطاقة بعد تناول الوجبات

المشي بعد الوجبة الغذائية



"إن المشي لمسافة قصيرة بعد تناول الطعام هو الحل الأكثر فعالية وأقل جهدًا"طريقة التعامل مع انخفاض الطاقة بعد تناول الطعام"ما عليك سوى المشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد كل وجبة للحفاظ على مستويات الطاقة لديك" وإدارة ارتفاعات الجلوكوز بشكل أكثر فعالية.

ترتيب تناول الطعام في الوجبة



لا يتعلق الأمر فقط بما تأكله، بل يتعلق أيضًا بكيفية تناوله، وهو ما قد يؤثر على مستويات الطاقة لديك. "يعد ترتيب تناول وجباتك عاملاً حاسمًا فيمنع انهيار الطاقة والحفاظ على مستويات السكر في الدم".

ابدأ بالسلطة – يجب أن يكون الجزء الأول من وجبتك عبارة عن سلطة. تساعد الألياف الموجودة في الخضراوات على إبطاء امتصاص السكريات والكربوهيدرات التي قد تأتي لاحقًا في الوجبة.

البروتينات – بعد تناول السلطة، تناول البروتينات. فالبروتين يجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع ويحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم. وهذا من شأنه أن يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام والحفاظ على مستويات الطاقة ثابتة.

الانتهاء من تناول الكربوهيدرات - بحلول الوقت الذي تبدأ فيه بتناول الكربوهيدرات، يبدأ جسمك في امتصاص العناصر الغذائية من السلطة والبروتينات، مما يقلل من الحمل الجلوكوزي للكربوهيدرات ويساعد على منع أي ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم.

العادات البسيطة قادرة على تغيير صحتنا بطرق لا حصر لها. هذه التقنيات السهلة يمكن أن تساعدك على الاستمتاع بوجباتك مع تجنب النوبات التي تحدث بعد تناول الوجبة. علاوة على ذلك، فإن هذه التقنيات تضمن لك أقصى قدر من التغذية وأقل قدر من الأزمات الصحية.

