خبراء الصحة: الخوخ يحتوى على الألياف ويساعد فى ضبط الكوليسترول بالدم

كتبت أمل علام

يوصي الخبراء بأن الفاكهة "رائعة" لخفض الكوليسترول، وأظهرت الدراسات أيضًا أن الفاكهة يمكن أن تساعد في ضبط مستويات ضغط الدم.

لماذا الكوليسترول ضار بالنسبة لك

إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، فهذا يعني أن لديك الكثير من المواد الدهنية في دمك، وأوصت شونا ويلكينسون، استشارية التغذية المسجلة في Freshcano ، بإضافة الخوخ إلى نظامك الغذائي إذا كانت لديك مخاوف بشأن مستويات الكوليسترول لديك.

قالت: "الخوخ رائع للحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة"، تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ومصدر كبير للألياف."

الألياف يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول بعدة طرق

وقالت: "الألياف القابلة للذوبان لديها القدرة على الارتباط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي، مما يمنع امتصاصه في مجرى الدم".

يعد النظام الغذائي أحد عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، حيث أن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة هي المساهم الأكبر، ومع ذلك، يمكن أن يساعد النظام الغذائي أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول.