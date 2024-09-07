مش بس لصحة دماغك.. فوائد مذهلة لتناول الأسماك قد لا تعرفها

كتبت مروة هريدى

تشتهر الأسماك بأنها واحدة من أكثر الأطعمة الصحية، وهي مصدر غذائي حقيقي يوفر ثروة من الفوائد التي يمكن أن تعزز جوانب متعددة من صحتك، وذلك بفضل البروتين عالي الجودة والدهون الصحية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د وفيتامين ب 2 والحديد والزنك واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ويمكن للأسماك أن تساعد في تحسين صحة القلب وصحة الدماغ وتقليل خطر الاكتئاب، كما ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

ومن جانبها، توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك مرتين على الأقل في الأسبوع كجزء من نظام غذائي صحي، وفيما يلى.. كل الفوائد المذهلة للأسماك سواء كنت تعرفها أو لا:

الأسماك لصحة الدماغ

وفقًا لموقع Research Gate، فإن الأسماك مصدر أساسي لأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في أغشية أنسجة المخ البشري وهي عوامل وقائية في الجهاز العصبي، كما أنها تقلل من خطر الإصابة بالخرف واضطرابات معرفية أخرى مثل ضعف الإدراك الخفيف لدى كبار السن، وتسلط العديد من الدراسات الضوء على فوائد تناول الأسماك خلال فترة الحمل حيث تساعد في نمو دماغ الطفل.

تُقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب

إن تناول الأسماك ليس مفيدًا لصحتك الجسدية فحسب، بل إنه يحسن صحتك العقلية أيضًا، ووفقًا للدراسات، فإن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك بانتظام يكونون أقل تأثرًا بمشاكل الصحة العقلية، كما يساعد في تقليل التوتر والقلق والاكتئاب.

يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية

وفقًا للدراسات، فإن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك بانتظام يكونون أقل عرضة لمشاكل القلب، نظرًا لأن الأسماك مصدرًا غنيًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، فيمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن المعروف أن أحماض أوميجا 3 تقلل من الدهون الثلاثية، وتبطئ تراكم اللويحات، وتعمل على تنظيم ضربات القلب.

الوقاية من الربو

وفقًا للدراسات، يتمتع الأشخاص الذين يتناولون الأسماك بالحماية من الأمراض الالتهابية مثل الربو، حيث تحتوي الأسماك على مغذيات مضادة للالتهابات ولها تأثيرات وقائية ضد الأمراض الالتهابية بما في ذلك الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن ومرض التهاب الأمعاء والحساسية.

يساعد في الحفاظ على الرؤية الجيدة

الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والعديد من العناصر الغذائية الحيوية التي تساعد في حماية البصر، ووفقًا لموقع WebMD، تحتاج شبكية العين إلى نوعين من أحماض أوميجا 3 الدهنية لتعمل بشكل صحيح وهما DHA وEPA ويمكن العثور على هذين الحمضين الدهنيين في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسلمون المرقط، بالإضافة إلى المأكولات البحرية الأخرى.