ارتفاع الدهون الثلاثية قد يكون مؤشرا للإصابة بهذه الأمراض

كتب - حسام الشقويرى

على غرار الكوليسترول، يحتاج جسمك إلى الدهون الثلاثية من أجل صحة جيدة، ومع ذلك، فإن ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقًا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم، ليس هذا فحسب، بل إن ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية قد يؤثر أيضًا على خطر الإصابة بمرض السكري. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

ما هي الدهون الثلاثية؟

الدهون الثلاثية دهون موجودة في مجرى الدم، وهي عنصر أساسي في نظام تخزين الطاقة في الجسم، تتكون من الجلسرين وثلاثة أحماض دهنية، والتي يمكن أن تكون إما مشبعة أو غير مشبعة، وعندما يستهلك الجسم سعرات حرارية أكثر مما يحتاج إليها، وخاصة من الكربوهيدرات والدهون، فإنه يحول هذه السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون ثلاثية.

ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم يمكن أن يشير إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ، مما يدعو إلى المراقبة الدقيقة، وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية يمكن أن يكون علامة على الإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو مرحلة ما قبل السكري.

ومرحلة ما قبل السكري غالبا ما تسبقها مستويات عالية من الدهون الثلاثية، ومتلازمة التمثيل الغذائي، التي تتميز بارتفاع ضغط الدم، وزيادة الدهون في البطن، واختلال نسبة الجلوكوز في الصيام، وانخفاض نسبة الكوليسترول الحميد، تشمل في كثير من الأحيان ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.

وغالبًا ما تشير المستويات المرتفعة من الدهون الثلاثية إلى مقاومة الأنسولين، وهي حالة لا تستجيب فيها خلايا الجسم للأنسولين بشكل فعال، تعد مقاومة الأنسولين عامل خطر أساسي للإصابة بمرض السكري من النوع 2 لأنها تضعف قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم.

وفيما يلي بعض الطرق التي تساعد على خفض مستوى الدهون الثلاثية وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري:

تناول كميات أصغر من الطعام ووجبات متكررة غنية بالألياف الطبيعية، مثل الخضراوات الطازجة والدخن والحبوب الكاملة والحبوب الكاملة والبقوليات. يمكن للألياف أن تساعد في إبطاء امتصاص السكريات وخفض مستويات السكر في الدم والتدخل في امتصاص الدهون الغذائية والكوليسترول.

تجنب اللحوم الدهنية ومنتجات الألبان عالية الدهون والحلويات. وبدلاً من ذلك، اختر الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل السلمون والماكريل.

تقليل استهلاك الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر، مثل المشروبات الغازية، والأطعمة المصنعة للغاية والتي يتم تصنيعها باستخدام الدقيق الأبيض، أو الفركتوز، لأنها يمكن أن تزيد من الدهون الثلاثية.

