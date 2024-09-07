اليوم السابع
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محافظ القاهرة يلتقى نواب تنسيقية شباب الأحزاب ونواب القوائم

السبت، 07 سبتمبر 2024 03:25 م
محافظ القاهرة يلتقى نواب تنسيقية شباب الأحزاب ونواب القوائم محافظ القاهرة يلتقى نواب تنسيقية شباب الأحزاب ونواب القوائم
كتب سيد الخلفاوى

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التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم السبت، عددًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب ونواب القوائم بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة .

وأكد محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وخلال اللقاء، ناقش أعضاء مجلس النواب عددًا من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين في دوائرهم، خاصة استعدادات العام الدراسى الجديد، ورفع مستوى النظافة، وإزالة الاشغالات.

 







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