محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيفى يوفر ألف فرصة عمل.. صور

كتب سيد الخلفاوى

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صباح اليوم السبت، ملتقى التوظيف الثاني الذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة بمشاركة أكثر من 22 شركة تقدم ما يقارب ألف فرصة عمل في القاهرة وخارج القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الملتقى يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمستويات التشغيل وخلق فرص عمل كهدف استراتيجى، وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة .



وأكد محافظ القاهرة أن ملتقى التوظيف هو ترجمة لرؤية الدولة المصرية في التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية خاصة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للاهتمام بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل لائقة وحياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص علي تقديم كامل الدعم والرعاية لفعاليات ملتقيات التوظيف.

وأضاف محافظ القاهرة أن الملتقى يقدم فرص عمل في المجالات المختلفة كالمحاسبة، وإدارة الأعمال والمبيعات ، والتسويق ، والأعمال الإدارية ، وخدمة العملاء ، والشركات المشاركة تعمل في مجالات الهايبر ماركت، والمصانع، والتسويق العقاري، والأغذية، والأثاث، والأجهزة المنزلية والمطاعم، والمكتبات، والنشر ، والملابس، والأثاث، والتقسيط والدفع الالكتروني، وشركات توظيف داخل وخارج القاهرة.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ القاهرة عدد من مبان المعهد والتى تضم صالة اللياقة البدنية التي أقامها المعهد ليمارس فيها الطلاب انشطتهم الرياضية، ومركز التدريب المتقدم للتطوير والتحديث الذى يعمل على تنمية مهارات الطلاب فى مجالات الحاسب الآلى، واللغة الإنجليزية، والتنمية الإدارية، والمسرح .

شهد الملتقى اشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور أحمد خميس رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور محمد عبد العزيز عميد المعهد، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق عضوي مجلس الإدارة والدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، ود.طلعت عبد القوي رئيس الجمعيات الأهلية للتحالف الوطني التنموي، واللواء محمد المسيري ورفعت فياض الكاتب الصحفي، والدكتور محمد توفيق أعضاء مجلس الإدارة .