اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد ميدان المحطة بحلوان لمتابعة رفع الإشغالات

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 04:14 م
محافظ القاهرة يتفقد ميدان المحطة بحلوان لمتابعة رفع الإشغالات محافظ القاهرة يتفقد ميدان المحطة بحلوان
كتب سيد الخلفاوى

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قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية مفاجئة اليوم الجمعة لحى حلوان لمتابعة إزالة الإشغالات المحيطة بمحطة مترو حلوان والشوارع المؤدية إليها وتسهيل حركة المشاة وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام استجابة لشكاوى المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على منع عودة الاشغالات بالمكان مرة أخرى وإعادة الانضباط للشارع، وتكثيف حملات المتابعة اليومية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لحى حلوان وشرطة المرافق ، مع تحسين المظهر العام للشوارع المحيطة بمحطة مترو حلوان .

وطالب محافظ القاهرة باستمرار الحملات اليومية لفرض الانضباط بأحياء العاصمة لتيسير الحركة المرورية ، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التواجد الميدانى لرؤساء الأحياء للاستماع لمطالب المواطنين والاستجابة لها فى إطار القانون.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

 

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القاهرة

حلوان

ميدان المحطة بحلوان

الاشغالات



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