5 أطعمة غنية بفيتامين بـ 6 لتنظيف شرايين القلب المسدودة

كتبت إيناس البنا

تصلب الشرايين، هي حالة صحية خطيرة تتميز بترسب غير عادي للدهون وتراكم الكوليسترول في جدران الشرايين مما قد يحد لاحقًا من تدفق الدم.

يحدث انسداد شرايين القلب الخطير هذا عمومًا بسبب الكوليسترول والمواد الأخرى التي تتراكم في الدم (ترجع في الغالب إلى عوامل الحياة مثل النظام الغذائي)، وفقا لموقع هيلث سايد نعرض أكثر الأطعمة التي تمنع انسداد الشرايين.

الأفوكادو لصحة القلب

الأفوكادو من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها للحفاظ على نظافة شرايين القلب، فهي مليئة بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والألياف والبوتاسيوم، كما أنها مليئة بفوائد فيتامين ب6 عند إضافتها إلى تطهير الشرايين.

الموز لخفض الكولسترول

لا يعتبر الموز مفيدًا لصحة أمعائك فحسب، بل إنه أيضًا من أفضل الفواكه التي تساعد في الحفاظ على نظافة الشرايين وسلامتها، فهو غني بالبوتاسيوم والألياف وفيتامين ب6، كما أن تناول الموز يوميًا يساعد في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب بشكل عام.

الحمص لعلاج انسداد الشرايين

الحمص مصدر بروتين نباتي غني بالألياف وفيتامين ب 6، يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب.

الأرز البني لعلاج انسداد القلب

الحديث عن النظام الغذائي وعدم ذكر الأرز فيه أمر مستحيل، عند محاولة إدارة صحة القلب وتنظيف الشرايين بشكل طبيعي، حاول إضافة الحبوب الكاملة إلى نظامك الغذائي مثل الأرز البني والكينوا والخبز المصنوع من القمح الكامل، فهي مصادر جيدة للألياف والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين ب6.

سمك التونة لعلاج انسداد الشرايين

التونة من الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تزود الجسم بالبروتين الخالي من الدهون، كما أنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لصحة القلب، كما تحتوي على فيتامين ب6، ويمكنك تحضير طبق سلطة من التونة أو إضافتها إلى حشوة الساندويتش.

