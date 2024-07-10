كيف تحصل على الجرعة اليومية من فيتامين بـ 6 بدون أدوية؟

كتب – حسام الشقويرى

فيتامين ب6 ، المعروف أيضًا باسم البيريدوكسين، هو عنصر غذائي أساسي لجسمك لأنه يساعد في تطوير وظائف المخ ويدعم جسمك لتحويل الطعام إلى طاقة. كما أنه ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء والناقلات العصبية. يدعم فيتامين ب6 وظيفة المناعة، مما يجعله ضروريًا للصحة العامة وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

وقد يؤدي نقص فيتامين ب6 في جسمك إلى العديد من المضاعفات الصحية مثل فقر الدم، بسبب نقص إنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل كافٍ، ومشاكل عصبية مثل النوبات، والاكتئاب، والارتباك لأن فيتامين ب6 مهم جدًا لصحة الدماغ. كما يؤدي نقص فيتامين ب6 إلى إضعاف جهاز المناعة لديك مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى

أفضل الطرق للحصول على الجرعة اليومية من فيتامين ب6

من الضروري الحفاظ على مستويات فيتامين ب6 في الجسم للحفاظ على صحة جيدة ومنع بعض المشاكل الجسدية. من الدجاج إلى الأسماك، إليك بعض الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب6.

1. تناول الدجاج والديك الرومي

يحتوي الدجاج والديك الرومي على كميات كبيرة من فيتامين ب6، كما أن تناول الدواجن يمكن أن يوفر لك حصة جيدة من احتياجاتك اليومية. تحتوي هذه اللحوم على كميات وفيرة من البروتين والعناصر الغذائية التي تمنحك إضافة صحية لنظامك الغذائي.

2. تضمين الأسماك في نظامك الغذائي

الأسماك مثل السلمون والتونة غنية جدًا بفيتامين ب6 وحمض أوميجا 3 الدهني الذي يعزز صحة الدماغ والقلب. إن إضافة الأسماك إلى نظامك الغذائي في بعض الأحيان أسبوعيًا يساعد في تحسين صحتك ويمنحك كمية وفيرة من فيتامين ب6.

3. تناول وجبات خفيفة من المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مثل الفستق وبذور الكتان وبذور عباد الشمس غنية جدًا بفيتامين ب6 وتحتوي أيضًا على دهون صحية وبروتينات ودهون. يمكنك إضافة المكسرات أو البذور إلى نظامك الغذائي لتعزيز صحتك والحفاظ على فيتامين ب6.

4. تناول الموز

الموز متوفر بسهولة وهو مصدر ممتاز لفيتامين ب6 ويمكنك صنع العصائر أو الحبوب أو الزبادي منه وإضافته إلى نظامك الغذائي. يحتوي الموز على البوتاسيوم وهو مفيد جدًا لصحة القلب.

5. دمج الحبوب المدعمة

تحتوي الحبوب المدعمة على كميات وفيرة من فيتامين ب6 والفيتامينات والمعادن. يمكنك إضافة هذه الحبوب إلى نظامك الغذائي اليومي للحفاظ على فيتامين ب6 . ومع ذلك، يوصى بتناول كميات قليلة من السكر مع هذه الحبوب للحصول على خيار أكثر صحة.



