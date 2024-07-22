لو بتحب الأفوكادو.. تجنب تناوله مع هذه الأطعمة

كتبت مروة هريدى

يُعد الأفوكادو من الفواكه المحبوبة، حيث يتمتع بملمس كريمي وطعم لذيذ، كما تُعرف هذه الفاكهة الفريدة بخصائصها القوية وفوائدها الصحية الفريدة، ونظرًا لغناها بالدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن، فإن الأفوكادو يشكل إضافة مغذية لأي نظام غذائي، ومع ذلك، هناك أطعمة معينة، عند إقرانها بالأفوكادو، قد لا تكون مفيدة للصحة العام، وفقًا لتقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 9 أطعمة يجب تجنب تناولها مع الأفوكادو



الأطعمة شديدة الملوحة

يحتوي الأفوكادو بشكل طبيعي على البوتاسيوم، في حين أن الأطعمة المالحة غنية بالصوديوم، ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة شديدة الملوحة مع الأفوكادو إلى خلل في توازن الإلكتروليت ما يترتب عليه الشعور بالانتفاخ أو احتباس الماء.

منتجات الألبان

الأفوكادو غني بالدهون الصحية، في حين أن منتجات الألبان مثل الجبن أو الحليب غنية أيضًا بالدهون، وقد يؤدي الجمع بين هذه الأطعمة الغنية بالدهون إلى إرهاق الجهاز الهضمي، وخاصة بالنسبة للأفراد الحساسين للأطعمة الدهنية، وقد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة أو عسر الهضم.

الفواكه الحمضية

يتمتع الأفوكادو بنكهة خفيفة وملمس كريمي قد لا يتناسب مع الفواكه الحمضية مثل البرتقال أو الجريب فروت أو الطماطم، وقد يؤدي هذا المزيج إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي أو ارتداد الحمض لدى بعض الأفراد.

الأطعمة المحلاة بشكل كبير

يحتوي الأفوكادو بشكل طبيعي على نسبة منخفضة من السكر ولها نكهة خفيفة، وقد يؤدي تناولها مع أطعمة محلاة بشكل كبير مثل الحبوب أو المعجنات أو الحلوى السكرية إلى إخفاء نكهة الأفوكادو وإحداث خلل في تناول السكر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الطاقة وانهيارها بشكل مفاجئ.

اللحوم الغنية بالبروتين

غالبًا ما يتم تناول الأفوكادو للحصول على الدهون والألياف النباتية، وقد يؤدي تناوله مع اللحوم الغنية بالبروتين، والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، إلى الإفراط في تناول الدهون بما يضر صحة الجهاز الهضمي.

الخبز أو البسكويت المضاف إليه مواد صناعية

غالبًا ما يتم الاستمتاع بالأفوكادو مع الخبز المحمص أو مع البسكويت، ومع ذلك، فإن تناوله مع الخبز أو البسكويت المضاف إليه مواد صناعية مثل المواد الحافظة أو الدهون المتحولة قد ينفي الفوائد الصحية للأفوكادو ويساهم في حدوث التهابات أو مشاكل في الجهاز الهضمي.

الأطعمة المعالجة بشكل كبير

يُشاد بالأفوكادو لكثافة العناصر الغذائية وخصائصه المعززة للصحة، وإن إقرانه بالأطعمة المعالجة بشكل كبير، مثل البرجر في الوجبات السريعة أو الوجبات المجمدة، والتي غالبًا ما تكون عالية الدهون غير الصحية والصوديوم والمواد المضافة، يمكن أن ينفى الفوائد الصحية للأفوكادو.

الأطعمة الحارة

يتميز الأفوكادو بنكهة خفيفة وملمس كريمي قد لا يتناسب جيدًا مع الأطعمة الحارة، مثل الفلفل أو الصلصات الحارة، يمكن أن يؤدي الجمع بين الأفوكادو والأطعمة الحارة إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي أو تفاقم أعراض ارتجاع الحمض لدى بعض الأفراد.

الشاي

يمكن أن يتعارض الملمس الكريمي للأفوكادو ونكهته الخفيفة مع مرارة الشاي وطعمه المميز، مما يعطل المذاق.