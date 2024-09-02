عشان تحافظ على صحة قلبك.. السر فى هذه الفاكهة السوداء

كتبت إيناس البنا

يعد الحفاظ على صحة القلب من أهم الأولويات بالنسبة لملايين الأشخاص حول العالم نظرًا لارتفاع عدد أمراض القلب، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تتسبب في أكثر من 17 مليون حالة وفاة كل عام، وهذا يزيد من القلق بشأن العدد الهائل من الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب ويخلق أزمة صحية عامة كبرى.

ويعد نمط الحياة والعادات الغذائية السيئة أحد الأسباب الرئيسية التي تساهم في تدهور صحة القلب، وفقًا لموقع "هيلث سايد"، ويمكن أن يكون تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تزيد من صحة القلب فعالاً في السيطرة على أمراض القلب، أحد هذه الأطعمة هي التوت الأسود فهي مليئة بمضادات الأكسدة وغنية بالفيتامينات، وتساعد في تقليل نسبة الكوليسترول المرتفع وتنظيم ضغط الدم المرتفع.

وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة بالتوت الأسود على محاربة الجذور الحرة ومنع الإجهاد التأكسدي على الأوعية الدموية للقلب، كما تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول المرتفعة والحفاظ على صحة القلب.

طرق لتناول التوت الأسود لصحة القلب

1. عصير التوت الأسود

هناك طرق لتناول هذه الفاكهة الغنية بفيتامين سي، وهي مزج بعض التوت الأسود المجمد أو الطازج للحفاظ على صحة القلب، يمكن أن يكون هذا خيارًا صحيًا على وجبة الإفطار، فيمكن أن تساعد عصائر التوت الأسود في منع الكوليسترول السيئ، ويمكن أن يساعد محتواها المنخفض من الكربوهيدرات والدهون في تنظيم الوزن الصحي.

2. مربى التوت الأسود

يعتبر التوت الأسود من الأطعمة الغنية بالمنجنيز وفيتامين ك، يمكن تحضير مربى التوت الأسود في المنزل أو شرائه جاهز.

3. التوت الأسود الطازج

الطريقة الأسهل والأكثر صحية لتناول التوت الأسود لصحة القلب هي تناوله طازجًا، تعمل هذه الفاكهة على تحفيز الإنزيمات الهضمية، وتعزيز صحة الدماغ، وتمنح الجسم الطاقة الفورية.

4. زبادي يوناني بالتوت الأسود

يعتبر التوت الأسود مع الزبادي اليوناني وجبة خفيفة صحية تعزز صحة القلب، تأكد من أن الزبادي يحتوي على نسبة قليلة من الدهون، يعتقد بعض الخبراء أن تناول الزبادي اليوناني مع التوت الأسود يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم والسيطرة على أمراض القلب.