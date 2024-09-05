‫ بحوث الثروة السمكية يستقبل وفدا من مجموعة دول افريقية للتدريب

كتبت أسماء نصار

استقبل الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لـ بحوث الثروة السمكية وفد من مجموعة من الدول الافريقية للتدريب علي الاستزراع السمكي والاحياء المائية

في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء الدين فاروق بضرورة العمل المستمر على رفع قدرات ونقل تكنولوجيا الإستزراع السمكى إلى القائمين والعاملين فى مجال الثروة السمكية فى مصر والدول الأفريقية الشقيقة.

أوضح الجمل أن المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية معتمد لدى الاتحاد الافريقى كمعمل متميز مسئول عن نقل الخبرات والنجاحات المصرية فى الاستزراع السمكى وخصوصا سمكة البلطى والتى تعتبر مصر لها الريادة الافريقية وكذلك العالمية فى استزراع سمكة البلطى النيلى.

وشرح خبراء وأساتذة التفريخ بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بشرح وافى وتدريب عملى عن كيفية تفريخ أنواع سمكة المبروك المختلفة بمفرخ المبروك بالمعمل وكذلك قاموا بزيارة الصوبة الخاصة بالبرنامج الوراثى الخاص بالتحسين الوراثى بسمكة البلطى والممول من أحد المشاريع البحثية بالمعمل.

وانتقلوا الى المعامل الجافة بقسم تصنيع الأسماك ومراقبة الجودة حيث قام الفريق البحثى بالقسم بشرح خطوات تصنيع الأسماك وكيفية ادارة مخلفات التصنيع واستخدامها كبدائل أعلاف سمكية والتعرف على كيفية تقييم جودة المنتج.

