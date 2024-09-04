اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 10:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الزراعة: إزالة 4 تعديات على الأراضى الزراعية فى الأقصر

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 09:22 ص
وزارة الزراعة: إزالة 4 تعديات على الأراضى الزراعية فى الأقصر ازالة تعديات على الأراضى الزراعية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية الزراعة محافظة الاقصر، حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالة 4 حالات ناحية الرزيقات بحرى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الاراضي الزراعية ومنع تبويرها، باعتبارها حق للأجيال القادمة في توفير الغذاء.

وشدد فاروق على مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم، ووقف عمليات البناء في المهد، وازالة التشوينات، وقبل تفاقم التعدي، وذلك بالتنسيق مع المحليات وكافة جهات الدولة المعنية، لافتا الى ان الدول لن تتهاون مع المتعدي على الأرض الزراعية أو المقصرين في هذا الشأن.

وكلف وزير الزراعة مديري المديريات وجهاز حماية الأراضي، بالمرور الدائم والمستمر لمشرفي الأحواض على الأراضي الزراعية، وتفعيل غرف العمليات في المحافظات، لتلقى اي بلاغات حول التعدي على الرقعة الزراعية والتفاعل معها في الفور، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تلك التعديات، واعادة الشيء الى أصله.
 







التعديات

الاراضى الزراعية

وزارة الزراعة

المحليات



الموضوعات المتعلقة

إزالة 9 مقابر مخالفة لتعديها على الأراضى الزراعية بأبو زعبل في الخانكة

الأحد، 02 أغسطس 2020 05:51 م

‫وزارة الزراعة: تطهير 7301 كيلو متر مساقي على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 10:03 ص

الزراعة: استمرار حملات التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية بالبحيرة

السبت، 20 مايو 2023 12:14 م

إزالة 12 حالة تعد على الأراض الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 1820 متر بالبحيرة

الإثنين، 26 أغسطس 2024 11:38 ص

وزير الزراعة ينعى مدير الإنتاج الحيواني بالغربية.. توفى أثناء تأدية عمله

الإثنين، 26 أغسطس 2024 07:49 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة