وزارة الزراعة: إزالة 4 تعديات على الأراضى الزراعية فى الأقصر

كتبت أسماء نصار

شنت مديرية الزراعة محافظة الاقصر، حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالة 4 حالات ناحية الرزيقات بحرى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الاراضي الزراعية ومنع تبويرها، باعتبارها حق للأجيال القادمة في توفير الغذاء.

وشدد فاروق على مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم، ووقف عمليات البناء في المهد، وازالة التشوينات، وقبل تفاقم التعدي، وذلك بالتنسيق مع المحليات وكافة جهات الدولة المعنية، لافتا الى ان الدول لن تتهاون مع المتعدي على الأرض الزراعية أو المقصرين في هذا الشأن.

وكلف وزير الزراعة مديري المديريات وجهاز حماية الأراضي، بالمرور الدائم والمستمر لمشرفي الأحواض على الأراضي الزراعية، وتفعيل غرف العمليات في المحافظات، لتلقى اي بلاغات حول التعدي على الرقعة الزراعية والتفاعل معها في الفور، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تلك التعديات، واعادة الشيء الى أصله.

