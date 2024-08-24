‫المركزى لبحوث الثروة السمكية يختتم البرنامج السادس لتدريب الطلاب على الاستزراع السمكى

كتبت أسماء نصار

اختتم اليوم المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية تدريب المجموعة السادسة من طلاب الطب البيطرى على أسس الاستزراع السمكي الحديثة انطلاقا من دور المعمل المركزي لبحوث الثروه السمكية بالعباسة التابع لمركز البحوث الزراعية في تطوير قطاع الثروه السمكية في مصر، تنفيذا لتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتفعيل الدور الارشادى التدريبى للمعامل و المعاهد بالمركز.

اشتمل التدريب على جميع التخصصات التي تخدم قطاع الثروه السمكية من الاسس الحديثة لتأسيس المزارع السمكية وتفريخ الأسماك و إدارة جودة المياه والتعامل مع قياستها المثلى اثناء فترة تربية الأسماك وكذلك تنفيذ برامج الامان الحيوى والتعامل مع امراض الأسماك فى المزارع السمكية وكذلك الاستزراع السمكى التكاملى بين النبات والأسماك فى الأراضى الصحراوية الجديدة.

وفي نهاية البرنامج قام الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل بتسليم شهادات الحضور للطلاب بعد الاستماع لأسئلتهم و المشرفيين والرد عليها.