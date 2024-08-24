اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أغسطس 2024 02:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

‫المركزى لبحوث الثروة السمكية يختتم البرنامج السادس لتدريب الطلاب على الاستزراع السمكى

السبت، 24 أغسطس 2024 01:52 م
‫المركزى لبحوث الثروة السمكية يختتم البرنامج السادس لتدريب الطلاب على الاستزراع السمكى الثروة السمكية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتم اليوم المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية تدريب المجموعة السادسة من طلاب الطب البيطرى على أسس الاستزراع السمكي الحديثة انطلاقا من دور المعمل المركزي لبحوث الثروه السمكية بالعباسة التابع لمركز البحوث الزراعية في تطوير قطاع الثروه السمكية في مصر، تنفيذا لتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتفعيل الدور الارشادى التدريبى للمعامل و المعاهد بالمركز.

اشتمل التدريب  على جميع التخصصات التي تخدم قطاع الثروه السمكية من الاسس الحديثة لتأسيس المزارع السمكية وتفريخ الأسماك و إدارة جودة  المياه والتعامل مع قياستها المثلى اثناء فترة تربية الأسماك وكذلك تنفيذ برامج الامان الحيوى والتعامل مع امراض الأسماك فى المزارع السمكية وكذلك الاستزراع السمكى التكاملى بين النبات والأسماك فى الأراضى الصحراوية الجديدة.

وفي نهاية البرنامج قام الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل بتسليم شهادات الحضور للطلاب بعد الاستماع لأسئلتهم و المشرفيين والرد عليها.

 







الاسماك

تربية الاسماك

المزارع السمكية

المياه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة