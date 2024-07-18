برنامج تدريبي لطلبة كليات الزراعة والطب البيطري بالجامعات لتأهليهم لسوق العمل

كتبت أسماء نصار

اختتم المعمل المركزى لـ بحوث الثروة السمكية اليوم، تدريب مجموعة من طلبة كليةه الزراعة والطب على أسس الاستزراع السمكي السليمة .

واشتمل التدريب على جميع التخصصات التي تخدم قطاع الثروة السمكية من الأسس الحديثة لتأسيس المزارع السمكية و إدارة جوده المياه والتعامل مع قياستها المثلى أثناء فترة تربية الأسماك وكذلك تنفيذ برامج الأمان الحيوى والتعامل مع أمراض الأسماك فى المزارع السمكية و الاستزراع السمكى التكاملى بين النبات والأسماك فى الأراضى الصحراوية الجديدة .

واستمع الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث بالاستماع إلى أسئلة الطلبة المتدربيين والرد عليها وتسليم شهادات الحضور للمتدربيين.

وقالت الدكتورة كريمان دياب المدير التنفيذي لاكاديمية مركز البحوث للتدريب والتنمية البشرية والشهادات المهنية بعمل دورات تدريبية للباحثين بالمركز بالتعلون مع المؤسسات الدولية والمحلية للتأهيل لسوق العمل.

