اعتماد معمل بحوث الثروة السمكية كمركز متعاون مع الصحة العالمية البيطرية

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ، التابع لمركز البحوث الزراعية اعتماد المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة كمركز متعاون جديد مع منظمة الصحة العالمية البيطرية (WOAH) لإدارة صحة الأسماك فى الشرق الأوسط.

وأضاف الجمل أن المعمل يتركز دور المراكز المتعاونة مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان على القضايا المتعلقة بإدارة وتشغيل مختبرات تشخيص الأحياء المائية ومن المتوقع أن يساعد هذا الموضوع مصر على الحد من التهديدات البيولوجية، والاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة، وكذلك التدريب والتعليم ورفع كفائة العاملين بصحة الأسماك و بناء قدرات معامل صحة الأحياء المائية بالمعمل جزء من المهمة التأسيسية لمنظمة OIE بما يغطي المعرفة والمهارات البيطرية العلمية والتقنية اللازمة للأطباء البيطريين لتنفيذ معايير المنظمة العالمية لصحة الأحياء المائية.

وأوضح أنه يتم جمع وتحليل ونشر المعلومات العلمية وخاصة فيما يتعلق بطرق مكافحة أمراض الأسماك، وتوفير الخبرة في مكافحة تلك الأمراض. مع الأخذ في الاعتبار مراعاة مفهوم "الصحة الواحدة" بين الانسان والأسماك.

كما أضاف مدير المعمل بأن من مهام المركز تحسين سلامة الأغذية ذات الأصل السمكى من المخاطر الناشئة عن الإنتاج الحيواني، ووضع معايير ومبادئ توجيهية لرعاية الأسماك من خلال نهج قائم على العلم وتعزيزها كذلك التقدم فى وسائل التشخيص وتطوير أدوية جديدة يسهم في الجهود العالمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، و اعطاء الخبرة للأعضاء في فهم وإدارة آثار التغيرات البيئية والمناخية على صحة الأسماك ورعايتها و ظهور مسببات الأمراض الجديدة نتيجة للتغيرات العالمية.