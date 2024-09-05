لو بتحس بالغثيان.. علاجات منزلية تخلصك منه

كتبت إيناس البنا

الغثيان هو شعور بعدم الراحة أو عدم الارتياح في المعدة، وغالبًا ما يكون مصحوبًا برغبة في التقيؤ، يمكن أن يحدث بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك دوار الحركة، وعسر الهضم، والتسمم الغذائي، والإجهاد، والحمل، أو الآثار الجانبية للأدوية.

ويمكن لبعض العلاجات المنزلية أن تخفف الغثيان بشكل فعال من خلال استهداف أسبابه الكامنة، تعمل هذه العلاجات وفقا لموقع " أن دى في"، على تهدئة المعدة وتحسين الهضم وتقليل القلق أو التوتر، مما يوفر راحة من الغثيان دون الآثار الجانبية للأدوية، نعرض فيما يلى بعض العلاجات المنزلية الشائعة التي يمكن أن توفر راحة من الغثيان.

العلاجات المنزلية للمساعدة في تقليل الغثيان

1. شاي الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركبات مثل جينجيرول وشوجول، والتي تساعد على استرخاء الجهاز الهضمي وتقليل الغثيان عن طريق حجب مستقبلات السيروتونين في بطانة المعدة، انقع بضع شرائح من الزنجبيل الطازج في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق، ثم صفيه وارتشفه ببطء، يمكن أن يساعد شرب شاي الزنجبيل مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا في تهدئة الغثيان بشكل فعال، خاصةً إذا كان مرتبطًا بدوار الحركة أو غثيان الصباح.

2. زيت النعناع

يتمتع زيت النعناع بخصائص مضادة للتشنجات تساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يقلل من الغثيان والقيء، لاستخدامه، ضع بضع قطرات من زيت النعناع على منديل أو منديل واستنشق بعمق، بدلاً من ذلك، يمكنك إضافة بضع قطرات إلى جهاز نشر الروائح، هذا العلاج مفيد بشكل خاص للغثيان الناجم عن متلازمة القولون العصبي (IBS) أو الإجهاد.

3. ماء الليمون

يمكن لحمض الستريك الموجود في الليمون أن يحفز إنتاج اللعاب، مما يساعد على تحييد أحماض المعدة ويقلل من الغثيان، اعصر نصف ليمونة في كوب من الماء وارتشفها ببطء، وللحصول على تأثيرات أقوى، أضف كمية صغيرة من العسل، شرب ماء الليمون عندما تبدأ في الشعور بالغثيان يمكن أن يوفر لك الراحة، خاصة بعد تناول الطعام.

4. شاي البابونج

يحتوي البابونج على خصائص مهدئة تساعد في تقليل التهاب المعدة واسترخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما قد يخفف من الغثيان، لتحضيره، انقع أزهار البابونج أو كيس شاي في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق، ثم صفيه واحتسه، يمكن أن يساعد تناول هذا الشاي مرة أو مرتين في اليوم، وخاصة قبل النوم، في تقليل الغثيان الناتج عن التوتر أو اضطرابات الجهاز الهضمي.

5. خل التفاح

يعمل خل التفاح على موازنة مستويات الحموضة في المعدة ويمكن أن يساعد في تقليل الغثيان الناتج عن عسر الهضم أو التسمم الغذائي، امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء وأضف ملعقة صغيرة من العسل إذا رغبت في ذلك، اشرب هذا الخليط ببطء عند ظهور أول علامة على الغثيان. هذا العلاج فعال بشكل خاص عندما يكون الغثيان ناتجًا عن الإفراط في تناول الطعام أو سوء الهضم.

6. بذور الكمون

تتمتع بذور الكمون بخصائص مضادة للالتهابات وطاردة للريح تساعد على الهضم وتقلل من الانتفاخ، مما قد يساعد في تخفيف الغثيان. امضغ ملعقة صغيرة من بذور الكمون، أو انقعها في الماء الساخن لتحضير شاي، يمكن أن يساعد تناول بذور الكمون بعد الوجبات في علاج الغثيان الناتج عن الغازات أو عسر الهضم.

7. شاي القرنفل

يحتوي القرنفل على مركب الأوجينول، وهو مركب له تأثير مهدئ على المعدة ويساعد في تخفيف الغثيان، لتحضير شاي القرنفل، انقع 1-2 قرنفل في الماء الساخن لمدة 10 دقائق، ثم صفيه واشربه. يمكن تناول شاي القرنفل 1-2 مرة يوميًا، وخاصة بعد الوجبات، لتقليل الغثيان المرتبط بدوار الحركة أو عسر الهضم.