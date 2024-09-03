8 أطعمة يجب على كل امرأة تناولها لتحسين صحة الأمعاء

كتب – حسام الشقويرى

يوصي خبراء الصحة بأطعمة معينة لدعم صحة أمعاء المرأة، وتتمتع هذه الأطعمة بالقدرة على الحفاظ على توازن الطاقة في الجسم، وتحسين الهضم، وتغذية الجهاز الهضمي. وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

1 - سمن

يعتبر السمن من أكثر أشكال الدهون الصالحة للأكل مغذية، ويعمل السمن دعم عملية الهضم وامتصاص واستخدام العناصر الغذائية.

ومن خلال تغليف الجهاز الهضمي، يقلل السمن من خطر الإصابة بالقرحة والسرطان، بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة السمن على تعزيز عملية التمثيل الغذائي تجعله فاعلاً في إدارة الوزن والحموضة والانتفاخ والقرحة ويساعد في تخفيف مشاكل الدورة الشهرية المرتبطة باختلال التوازن الأيضي لدى النساء.

2 - بذور الكمون

تتمتع بذور الكمون بخصائص تدفئة وتحفز النار الهضمية، ما يسرع عملية الهضم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين مستويات الطاقة، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، وتقليل خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، وتقدم بذور الكمون حلاً قويًا في تنظيم الدورة الشهرية، وتخفيف التقلصات والانتفاخات وغيرها من مشاكل ما قبل الحيض بشكل فعال".

3 - العنب

يعتبر العنب الأسود من أفضل الأنواع، فهو يتمتع بخواص تبريد طبيعية، كما أنه يحسن حركة الأمعاء، ويخفف الإمساك، وينقي الدم، كما أنه مفيد للمعدة. كما أنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل ارتداد الحمض، ويمكن أن يساعد في تخفيف اضطرابات النزيف والحيض الغزير عند النساء.

4 - ثوم

هو نوع من التوابل التي توفر فوائد عديدة لصحة المرأة من خلال تحفيز الجهاز الهضمي، وبالتالي تعزيز الهضم.يساعد الثوم أيضًا في معالجة مشاكل صحة الأمعاءمثل الانتفاخ، وحركات الأمعاء غير المنتظمة، وعدم انتظام الدورة الشهرية، وعسر الطمث، ومرض تكيس المبايض عن طريق تحسين عملية التمثيل الغذائي العام للجسم.

5 - اللبن الرائب

يساعد اللبن الرائب، وهو مشروب هضمي، في الهضم ويعزز خفة الجسم. فهو خفيف ولذيذ ودافئ، ويساعد في تخفيف الانتفاخ والتقلصات والبواسير ومشاكل الطحال وفقر الدم. كما يعمل اللبن الرائب على تحسين الهضم، ويقلل الالتهاب، ويعالج مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة مثل ضعف الشهية ومتلازمة القولون العصبي والإسهال.

6 - رمان

يُعرف الرمان بقدرته على تهدئة الجهاز الهضمي. وتوضح الدكتورة أوما: "بفضل مذاقه الحامض القابض وخصائصه المضادة للالتهابات، توفر هذه الفاكهة الراحة من الأعراض المزعجة لمتلازمة القولون العصبي (IBS) وغيرها من المشاكل الهضمية الشائعة التي تواجهها النساء، مما يجعلها إضافة قيمة لرحلة الصحة الشاملة للمرأة".

7 - بذور الكزبرة

بذور الكزبرة المعروفة باسم Dhania لها تأثير عميق على الحفاظ على صحة الأمعاء لدى النساء لأنها طاردة للريح بشكل طبيعي وبالتالي تخفف من أعراض الانتفاخ والغازات والتقلصات لدى النساء. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن هذه البذور تساعد في الهضم وتخفف من الغثيان والقيء وتنظم حركات الأمعاء. علاوة على ذلك، فهي توازن الجهاز التناسلي الأنثوي، مما يساعد في تخفيف الأعراض مثل تقلصات الدورة الشهرية والهبات الساخنة والغثيان والقيء أثناء الحمل.

8 - زنجبيل

يساعد الزنجبيل على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم لدى النساء. قد تساعد طبيعة الزنجبيل الدافئة في تعزيز عملية الهضم وتعزيز حركة الأمعاء. يمكن أن يساعد إضافة الزنجبيل إلى النظام الغذائي في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام وتعزيز نظام بيئي متوازن للأمعاء، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة المرأة وحيويتها بشكل عام.

