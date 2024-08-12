نصائح غذائية للتغلب على الغثيان.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟

كتبت مروة هريدى

الغثيان، ذلك الإحساس المزعج في المعدة الذي يسبق القيء غالبًا، يمكن أن يكون سببه عوامل مختلفة مثل دوار الحركة، أو الحمل، أو التسمم الغذائي، أو حتى الإجهاد، وفي حين تتوفر الأدوية لتخفيف الغثيان، فإن هناك العديد من العلاجات الطبيعية في شكل أطعمة ومشروبات ويمكن أن توفر الراحة أيضًا، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 8 أطعمة ومشروبات معروفة بقدرتها على تخفيف مشاعر الغثيان بشكل طبيعي:



الزنجبيل

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للغثيان، كما يساعد على تهدئة المعدة ويمكن تناوله بأشكال مختلفة، مثل شاي الزنجبيل الطازج، أو ببساطة مضغ قطعة من الزنجبيل الطازج، حيث يعمل على تخفيف حمض المعدة وزيادة العصارات الهضمية.

النعناع

النعناع له تأثير مهدئ على المعدة ويمكن أن يساعد في تخفيف الغثيان، حيث يساعد المنثول الموجود في النعناع على استرخاء عضلات المعدة وتحسين تدفق الصفراء.

الموز

الموز لطيف على المعدة ويوفر مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، والذي يمكن استنفاده أثناء نوبات الغثيان أو القيء، كما أنه سهل الهضم ويمكن أن يوفر طاقة سريعة دون تفاقم الغثيان.

البسكويت أو الخبز المحمص

يمكن أن تساعد الكربوهيدرات البسيطة والناعمة مثل البسكويت أو الخبز المحمص على امتصاص أحماض المعدة وتهدئة الاضطراب فيها، كما يمكن أن يوفر تناول وجبات صغيرة ومتكررة من البسكويت أو الخبز المحمص الراحة من الغثيان، وخاصة في الصباح أو أثناء فترة الحمل.

الليمون

يمكن أن تساعد رائحة الليمون أو شرب ماء الليمون في تخفيف الغثيان، حيث يحتوي الليمون على حمض الستريك، الذي يمكن أن يحيد أحماض المعدة ويعزز إنتاج اللعاب، مما يساعد على تهدئة المعدة.

خل التفاح

على الرغم من طبيعته الحمضية، إلا أن خل التفاح (المخفف بالماء) يمكن أن يساعد في موازنة مستوى الأس الهيدروجيني في المعدة وتخفيف الغثيان الناجم عن عسر الهضم أو ارتجاع الحمض، فقط ابدأ بكمية صغيرة (ملعقة كبيرة مخففة في الماء) لتجنب المزيد من التهيج.

شاي البابونج

يُعرف شاي البابونج بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد في استرخاء عضلات المعدة والجهاز الهضمي، مما يقلل من الغثيان ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

الأرز الأبيض

الأرز الأبيض العادي سهل الهضم ويمكن أن يوفر مصدرًا لطيفًا للطاقة دون إزعاج المعدة أكثر، وغالبًا ما يوصى به لتخفيف الانزعاج الهضمي.

نصائح لاستهلاك هذه الأطعمة والمشروبات لتخفيف الغثيان:

تناول وجبات صغيرة ومتكررة

يمكن أن يكون تناول كميات صغيرة من هذه الأطعمة طوال اليوم أكثر فائدة من تناول وجبات كبيرة.

حافظ على رطوبة جسمك

تناول السوائل الصافية مثل الماء أو شاي الأعشاب أو مشروبات الإلكتروليت لمنع الجفاف الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الغثيان.

تجنب المحفزات

حدد وتجنب الأطعمة أو الروائح التي تسبب الغثيان، مثل الروائح القوية أو الأطعمة الحارة أو الأطعمة الدهنية.

وفي حين أن هذه الأطعمة يمكن أن تساعد في تخفيف الغثيان الخفيف إلى المتوسط، إلا أن الغثيان المستمر أو الشديد يجب تقييمه من قبل الطبيب، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى، حيث أن دمج هذه العلاجات الطبيعية في نظامك الغذائي يمكن أن يوفر الراحة والتخفيف أثناء نوبات الغثيان، مما يعزز الصحة العامة وصحة الجهاز الهضمي.