لتحقيق أقصى فائدة.. ما الوقت المناسب لتناول ماء الليمون قبل أم بعد الوجبات؟

كتبت مروة هريدى

يوحد ماء الليمون عادةً جميع عشاق اللياقة البدنية، حيث إن البعض يتناوله في الصباح إلى وآخرون بعد الوجبات، ويتم تبادل النصائح الصحية حول ماء الليمون على نطاق واسع، ومع ذلك، للتأكد من أن ماء الليمون يعمل بشكل فعال على جسمك، فأنت بحاجة إلى معرفة الطريقة الصحيحة لاستهلاكه، فعندما يتعلق الأمر بدمج ماء الليمون في روتينك اليومي، يمكن أن يؤثر التوقيت على فوائده، لكن الوقت "الصحيح" يعتمد حقًا على أهدافك وتفضيلاتك الصحية الشخصية، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

هل تريد التحكم في شهيتك؟ اشرب ماء الليمون قبل الأكل

قد يكون شرب الماء بالليمون قبل تناول الوجبة مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تبحث عن دعم الهضم والتحكم في الشهية، حيث تعمل حموضة عصير الليمون على تحفيز إنتاج العصارات الهضمية والصفراء، والتي يمكن أن تساعد في تحضير الجهاز الهضمي للطعام، مما قد يحسن امتصاص العناصر الغذائية.

وقد يساعد بدء يومك بكوب من الماء بالليمون في تخفيف الجوع، مما يجعلك تشعر بالشبع وربما يؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية أثناء الوجبات.

هل تعاني من صعوبات في الهضم؟ اشرب الماء بالليمون بعد الأكل

كما أن شرب الماء بالليمون بعد تناول الطعام له فوائد عديدة، فهو يساعد في عملية الهضم عن طريق تفتيت الطعام وتخفيف الانتفاخ أو الانزعاج بعد تناول الطعام، خاصة إذا تناولت وجبة ثقيلة أو دسمة، فإن الماء بالليمون يمكن أن يعمل كمشروب منعش ومهدئ يساعد في تطهير المعدة وتحييد الحموضة الزائدة، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت عرضة لعسر الهضم أو حرقة المعدة، حيث إن التأثير القلوي للماء بالليمون قد يساعد في موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في معدتك.

شرب الماء بالليمون بعد الوجبات يمكن أن يدعم الترطيب

وهو أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، حيث يساعد الترطيب المناسب في الحفاظ على وظيفة جميع أنظمة الجسم، بما في ذلك الهضم، ويساعد في التخلص الفعال من الفضلات، وينطبق هذا بشكل خاص إذا اخترت شرب الماء بالليمون في درجة حرارة الغرفة أو دافئًا قليلاً، حيث يمكن أن تكون السوائل الدافئة أكثر تهدئة للجهاز الهضمي وتعزز الهضم بشكل أفضل.

بعض الأشياء التي يجب معرفتها

يمكن أن يتأثر توقيت شرب الماء بالليمون أيضًا بروتينك الشخصي وأسلوب حياتك، فعلى سبيل المثال، إذا كنت من الأشخاص الذين يستمتعون ببدء اليوم بطقوس الصباح، فإن شرب الماء بالليمون قبل الإفطار قد ينشط عملية التمثيل الغذائي لديك ويضفي طابعًا إيجابيًا على اليوم، وعلى العكس من ذلك، إذا كنت تبحث عن طريقة للاسترخاء في المساء أو تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام في المساء، فقد يكون شرب الماء بالليمون بعد العشاء أكثر ملائمة.

ويمكنك شرب ماء الليمون في أي وقت من اليوم، ويعتمد الاختيار إلى حد كبير على كيفية استجابة جسمك وما يناسب روتينك اليومي بشكل أفضل، فمن المهم الاستماع إلى جسمك والتكيف وفقًا لذلك، حيث يجد بعض الأشخاص أن شرب ماء الليمون على معدة فارغة يمكن أن يكون حامضيًا للغاية، مما يؤدي إلى عدم الراحة أو حرقة المعدة، وفي هذه الحالة، قد يكون تناوله بعد الوجبات خيارًا أفضل، وقد يستفيد آخرون من التعزيز الصباحي والدعم الهضمي الذي يوفره ماء الليمون قبل الأكل.