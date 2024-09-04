ما هى حمى الكسلان التى ظهرت فى أوروبا وأمريكا وتسببت بوفاة امرأتين بالبرازيل؟

كتبت فاطمة خليل

تسببت حمى الكسلان، المعروفة أيضًا باسم فيروس أوروبوش، مؤخرًا في وفاة امرأتين في البرازيل واحتمال وفاة طفلين لم يولدوا بعد، كما تزايدت حالات الإصابة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وينتشر فيروس أوروبوش إلى الناس في المقام الأول عن طريق لدغة البعوض المصاب، وفقاً لموقع "تايمز ناو".

وحمى الكسلان مرض شديد العدوى ويشكل مخاطر صحية خطيرة على الناس، حيث أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه تسبب بالفعل في أكثر من 8000 حالة في خمس دول خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأسبوع الماضي إن ثلاثة على الأقل من الحالات الأولية المبلغ عنها في الولايات المتحدة تم نقلها إلى المستشفى وأن المراكز "تعمل حاليًا على تطوير خطة للكشف السريع والاستجابة" للفيروس.

ولا توجد لقاحات للوقاية أو أدوية لعلاج أوروبوش، لكن أفضل طريقة لحماية نفسك من أوروبوش هي منع لدغات البعوض والذباب.

أعراض حمى الكسلان

-حمى

-قشعريرة

-صداع

-حساسية للضوء

-دوخة

-ألم خلف العينين

-غثيان

-تقيؤ

-طفح جلدي

-آلام وأوجاع في العضلات

-تصلب في المفاصل.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تستمر الأعراض عادةً أقل من أسبوع (2-7 أيام) ويمكن أن تتكرر غالبًا بعد بضعة أيام أو حتى أسابيع.

يتعافى معظم المصابين بفيروس أوروبوش خلال عدة أيام إلى شهر واحد. ويصاب بعض الأشخاص (أقل من واحد من كل 20) بأمراض أكثر خطورة ويشمل ذلك التهاب السحايا (التهاب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي)، أو التهاب الدماغ (التهاب المخ)، أو النزيف. والوفاة بسبب فيروس أوروبوش نادرة.

تأثير فيروس أوروبوش على النساء الحوامل

الفيروس يشبه إلى حد ما فيروس زيكا، حيث يمكن أن يتسبب في فقدان الجنين، والتشوهات الخلقية وما شابه ذلك إذا أصيبت به النساء الحوامل

وقال الخبراء إن انتقال فيروس أوروبوش من امرأة حامل إلى جنينها يمكن أن يؤدي إلى وفاة الجنين أو تشوهات خلقية مثل صغر الرأس.

الوقاية من حمى الكسلان

-مبيدات الحشرات

ضع مبيدات الحشرات على بشرتك وملابسك وستمنع هذه المبيدات البعوض والذباب من دخول منزلك.

- وضع شبكات على النوافذ والأبواب

تأكد من أن جميع الأبواب والنوافذ مزودة بشبكات لمنع الحشرات والبعوض من دخول منزلك.

-ارتدِ ملابس بأكمام كاملة

-ارتدِ ملابس تغطي بشرتك بالكامل، سيمنعك هذا من التعرض للدغات الحشرات والبعوض وبالتالي الإصابة بحمى الكسلان.