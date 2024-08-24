الصحة العالمية: تفشي فيروس أوروبوش بمنطقة الأمريكتين

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن فيروس أوروبوش يتفشى فى الأمريكتين، وهو مرض حموي يسببه فيروس أوروبوش، وينتشر في المقام الأول من خلال لدغة حشرة تعرف باسم البعوض (Culicoides paraensis).

وأضافت، إنه في عام 2024، زاد عدد حالات مرض فيروس أوروبوش المبلغ عنها في منطقة الأمريكتين التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المناطق التي لم يتم التعرف سابقًا على تاريخ مرض فيروس أوروبوش. بالإضافة إلى ذلك، حددت بعض البلدان حالات عدوى مميتة وانتقال عمودي محتمل.

وتابعت: اعتبارًا من 20 يوليو 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي 8078 حالة مؤكدة من فيروس أوروبوشي، بما في ذلك حالتي وفاة، في منطقة الأمريكتين، عبر 5 دول: بوليفيا والبرازيل وكولومبيا وكوبا وبيرو. كما أبلغت البرازيل عن وفاة جنين واحد وإجهاض واحد في ولاية بيرنامبوكو، بالإضافة إلى 4 حالات لحديثي الولادة يعانون من صغر الرأس ربما بسبب عدوى فيروس أوروبوشي.

واستطردت: وبما أن مرض فيروس أوروبوش هو فيروس منقول بالمفصليات ناشئ وغير محدد بشكل جيد في الأمريكتين، فإن اكتشاف عينة إيجابية وتأكيد الحالة يتطلب الإخطار اللاحق بها من خلال القنوات المعمول بها في اللوائح الصحية الدولية.

وانتقل فيروس أوروبوش تاريخيًا في منطقة الأمازون. ومع ذلك، فإن الأسباب المحتملة لانتشاره خارج نطاقه التاريخي تشمل تغير المناخ وإزالة الغابات والتوسع الحضري غير المخطط له، مما سهل انتشاره إلى ولايات غير أمازونية في البرازيل وإلى بلدان لم يتم الإبلاغ عن أي حالات فيها حتى الآن، بما في ذلك بوليفيا وكوبا، واستنادًا إلى المعلومات المتاحة، تقدر منظمة الصحة العالمية أن المخاطر الصحية العامة الإجمالية التي يشكلها هذا الفيروس مرتفعة على المستوى الإقليمي ومنخفضة على المستوى العالمي.

