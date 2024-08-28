كل ما تريده معرفته عن حمى الكسل.. الأعراض وسبب الإصابة بفيروس أوروبوش

كتبت فاطمة ياسر

ظهرت بعض الحالات المصابة بحمى الكسل التي يصاب بها الإنسان نتيجة فيروس أوروبوش، وذلك فى بعض الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدث الإصابة عندما يتعرض الشخص للدغة من البراغيت أو البعوض الحامل للفيروس من حيوان "الكسلان"، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، سنتعرف على كل ما يخص "حمى الكسل".



أكد مسئولون فيدراليون في مجال الصحة أمس الثلاثاء، إن هناك أكثر من 20 شخصا عائدين إلى الولايات المتحدة من كوبا أصيبوا بفيروس ينتقل عن طريق الحشرات في الأشهر الأخيرة، وكانوا جميعا مصابين بمرض فيروس أوروبوش المعروف أيضا باسم حمى الكسل.

ولم يتعرض أي شخص للوفاة، كما لا يوجد دليل على انتشار المرض في الولايات المتحدة، لكن المسئولين يحذرون الأطباء الأميركيين من توخي الحذر من انتقال العدوى إلى المسافرين القادمين من كوبا وأميركا الجنوبية.

ما هو فيروس أوروبوش أو حمي الكسل؟

فيروس أوروبوش هو فيروس موطنه الأصلي المناطق الاستوائية، وتم التعرف عليه لأول مرة في عام 1955 لدى عامل غابات يبلغ من العمر 24 عامًا في جزيرة ترينيداد، وتم تسميته على اسم قرية قريبة .

وقد أطلق عليه اسم حمى الكسل لأن العلماء الذين كانوا يحققون في الفيروس لأول مرة وجدوه في حيوان كسلان ثلاثي الأصابع، واعتقدوا أن الكسلان كان له دور في انتشاره بين الحشرات والحيوانات.

كيف ينتشر فيروس أوروبوش "حمى الكسل" ؟

ينتقل الفيروس إلى البشر عن طريق البراغيت، وعن طريق بعض أنواع البعوض.

كم عدد الحالات التي أصيبت بحمي الكسل ؟

وفي أواخر العام الماضي، تم تحديد الفيروس باعتباره السبب وراء تفشي المرض على نطاق واسع في مناطق الأمازون، حيث كان من المعروف وجوده، فضلاً عن مناطق جديدة في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وتم الإبلاغ عن حوالي 8000 حالة في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا وكوبا وبيرو.

وقد تم تشخيص بعض المسافرين بالإصابة بهذا الفيروس في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، عن وجود 21 حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة تم الإبلاغ عنها حتى الآن - 20 حالة في فلوريدا وواحدة في نيويورك ، وجميعهم كانوا في كوبا، وقال مسؤولون صحيون أوروبيون في وقت سابق إنهم وجدوا 19 حالة، جميعها تقريبًا بين المسافرين.

ما هي الأعراض والعلاجات الخاصة بحمي الكسل؟

قد تبدو الأعراض مشابهة لحمى الضنك أو زيكا أو الملاريا، حيث تكون الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات ، كما يعاني بعض المصابين من الإسهال أو الغثيان أو القيء أو الطفح الجلدي.

ويعاني بعض المرضى من أعراض متكررة، وقد يعاني واحد من كل عشرين مريضًا من أعراض أكثر شدة مثل النزيف والتهاب السحايا والتهاب الدماغ، ونادرًا ما يكون المرض مميتًا، على الرغم من وجود تقارير حديثة عن وفاة شابين في البرازيل.

هلي يوجد لقاح لحمى الكسل؟

لا توجد لقاحات للوقاية من العدوى ولا توجد أدوية متاحة لعلاج الأعراض.

هل هناك مخاوف أخرى؟

وفي البرازيل، يحقق المسئولون في تقارير تفيد بأن العدوى قد تنتقل من المرأة الحامل إلى الجنين ــ وهو صدى مخيف محتمل لما شوهد خلال تفشي فيروس زيكا قبل ما يقرب من عقد من الزمان.

أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها النساء الحوامل بتجنب السفر غير الضروري إلى كوبا واقترحت على جميع المسافرين اتخاذ خطوات لمنع لدغات الحشرات، مثل استخدام طارد الحشرات وارتداء قمصان طويلة الأكمام وسراويل طويلة.

