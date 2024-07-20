تكثف أعمال مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة كثفت أعمال المكافحة الأرضية لأماكن توالد اليرقات والبعوض بالمقالب، الأسواق العمومية، أكوام القمامة، مخلفات الحيوانات والبرك والمستنقعات والمصارف الموجودة بجميع أنحاء المحافظة، وذلك بالتعاون مع المجالس المحلية بإستخدام سيارات ومواتير الرش الأرضي والمكافحة الصباحية والمسائية بجهاز الضباب والرشاشات.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ضمن خطة وزارة الصحة لتجنب إنتشار الأمراض المعدية وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ؛ بالقضاء على مسببات وناقلات الأمراض والحفاظ على المواطنين.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى إتخاذ قسم مكافحة ناقلات الأمراض كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية والتي من شأنها تقوية نظام ترصد الأمراض المعدية المشتركة بين الإنسان والحيوان والمتابعة الدورية للوضع الوبائي العالمى والاقليمى للأمراض المعدية ومن ضمنها مرض الملاريا والفلاريا والليشمانيا وحمي الوادي المتصدع وحمي الدنج وايضا حمي النيل عن طريق الترصد الحشري ومكافحة ناقلات الأمراض خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وأثنت وكيل وزارة الصحة على جهود إدارة الأمراض المتوطنه برئاسة الدكتورة أميرة عبد المنعم وأشراف المهندس وليد سليم مدير مكافحة ناقلات الأمراض وجميع فرق العمل المشاركة علي المجهود المبذول، بأعمال الترصد والمكافحة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

