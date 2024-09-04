تكثيف حملات النظافة أبرزها.. توجيهات مهمة لرؤساء الأحياء من محافظ الجيزة

كتبت - مرام محمد

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين بديوان عام الحي، بحضور إدارات الحي والمراكز المعنية للاستماع إلى شكاواهم وتوجيه المسئول في الحال للتعامل مع الشكوى وحلها، مؤكدًا على:

1- تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم للتعرف على مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها.

2- متابعة كافة العقارات التي تمثل خطورة داهمة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

3- تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع، بشكل يومي، لإحكام السيطرة عليها ومجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري.

4- تنظيم حملات رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومباحث التموين، للتأكد من الالتزام بأسعار الخبز المقررة.

5- مواصلة إجراءات ترقيم مركبات التوك توك مع تكثيف الحملات لمنع السير بالشوارع الرئيسية بالتعاون مع الجهات المعنية لإحكام السيطرة ومنع المخالفات.

6- تكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام.