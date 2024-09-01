محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق ومنافذ البيع

كتبت - مرام محمد

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولي التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع، بشكل يومي، لإحكام السيطرة عليها ومجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

وكلف المحافظ، مديرية التموين بتنظيم حملات رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو بالأحياء والمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومباحث التموين، للتأكد من الالتزام بأسعار الخبز المقررة وتقديم منتج آمن للمستهلك.

وشدد على تكثيف الحملات الرقابية اليومية لمنع كافة المخالفات والتلاعب بالسلع التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكلف رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين وتشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة كافة المعارض والمنافذ الكائنة حاليًا بصفة يومية والتأكد من التزام العارضين والتجار بتقديم منتجاتهم بالأسعار المعلنة وبالجودة المطلوبة.



