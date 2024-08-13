محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والمحال التجارية

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة والخاصة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والمحال التجارية، لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من تقديم منتج آمن للمواطنين حرصًا على المواطن البسيط.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية، بحملة رقابية على 11 مخبز من المخابز البلدية؛ لمراجعة كافة الاشتراطات التموينية والإدارية بنطاق حي السلام وعرايشية مصر.

تمت الحملة بالتعاون والتنسيق مع أحمد منصور مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية وبحضور نائب رئيس الحي، مدير إدارة تموين المدينة، رئيس قسم الرقابة التموينية، مفتش الرقابة التموينية، ومسئول قسم المحال بحي ثان.

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر منهم 7محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 3 محاضر نقص وزن، محضرين لعدم مطابقة للمواصفات، ومحضر واحد لعدم وجود لوحة تشغيل، هذا إلى جانب تحرير إخطار لعدم تقديم رخصة التشغيل من الحي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة القصاصين الجديدة، قامت الوحدة المحلية بحملة على عدد من المخابز البلدية والمنشآت الغذائية برئاسة رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، وعضوية كلًا من مدير إدارة تموين القصاصين ومفتش أغذية القصاصين الجديدة.

تم المرور على 6مخابز بلدية، 3 مخازن، ومحل بقالة، وتم سحب 7 عينات أغذية لفحص للصلاحية.

وأسفرت الحملة عن إعدام 15 كيلو ملح، 3 كيلو خميرة منتهية الصلاحية، 10 كيلو نخالة من الطاولة غير نظيفة، بجانب تحرير 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، 4 محاضر لعدم نظافة المحال والعرض في الشوارع، 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، ومحضر لعدم مطابقة الخبز للوزن، محضر لوحة، والتوصية بالغلق الإداري لمخبز لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية تمثل خطر داهم على الصحة العامة.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، تابعت اليوم الإدارة التموينية بالمدينة أعمال الرقابة على المحال التجارية والمطاعم والمخابز السياحية برئاسة مدير الإدارة ومفتشي التموين.



وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر جنح أمن دولة طوارئ، 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، 4 محاضر عدم حمل شهادة صحية سارية المفعول للمطاعم، 4 محاضر للمخابز السياحية لبيع خبز سياحي بأزيد من السعر الرسمي، وجاري المتابعة لكافة المخابز والمحال التجارية بكافة أنحاء مركز ومدينة التل الكبير.

وأكد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية لكافة المخابز البلدية والمحال التجارية لإحكام الرقابة الأسواق.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

