محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتعزيز آليات التواصل مع المواطنين

كتبت - مرام محمد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم للتعرف على مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ويلبى احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال أولي لقاءات محافظ الجيزة مع المواطنين بديوان عام المحافظة بهدف فتح قنوات اتصال مباشرة بينهم وبين الجهات التنفيذية للإستماع إلى الشكاوى التي تواجههم والعمل علي حلها.

استهل المحافظ اللقاء بالترحيب بالمواطنين والتأكيد على حرص الدولة المصرية وقيادتها وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على تلبية كافة احتياجات المواطنين والإستماع لهم وبحث مطالبهم وسرعة البت بها.

وخلال اللقاء ناقش محافظ الجيزة، شكوى أحد المواطنين من قاطنى شارع عبد العزيز عابد بحي الهرم يتضرر من قيام مالك العقار المجاور ببناء 7 أدوار مما أدى إلى وجود شروخ طولية وعرضية بمنزل الشاكية.

وببحث الموضوع تبين أن العقار محل الشكوى حاصل علي تصالح علي الأدوار من الدور الأرضي حتى الدور السادس، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس حي الهرم بإزالة الدور السابع المخالف لعدم وجود تصالح عليه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه محافظ الجيزة بسرعة عرض حالة عقار الشاكية "المتضررة" على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وفحص ومعاينة العقار وإتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وكلف "النجار"، رئيس حي الهرم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إخلاء أحد العقارات المخالفة بشارع محمد رشدي المتفرع من المجزر الآلي بالمريوطية لقيامه بالبناء المخالف مما أثر علي السلامة الإنشائية للعقار، وذلك حرصًا على السلامة العامة للمواطنين، مشددًا على ضرورة إلزام المالك بإحضار تقرير هندسي من جهة حكومية معتمدة "المركز القومي لبحوث الأسكان أو كلية هندسة جامعة القاهرة" لبيان الحالة الإنشائية للعقار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله".

وشدد محافظ الجيزة خلال اللقاء علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة كافة العقارات التي تمثل خطورة داهمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.

وشهد اللقاء بحث شكوي أحد المواطنين من قاطني شارع سليمان النجار بمنطقة كفر غطاطي بحي الهرم يتضرر من قيام أحد الأشخاص ببناء سور مخالف وغلق الشارع، وعلى الفور وجه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بإزالة الأسياخ الحديدية الموجودة "الأشاير" لعدم السماح للمخالف بتكرار المخالفة مرة أخرى.

وبحث محافظ الجيزة، خلال اللقاء عدد من شكاوي للمواطنين بمراكز ومدن منشأة القناطر وأبو النمرس، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات مع قطع المرافق عنها لعدم انتفاع المخالف والاستفادة بها لحين تنفيذ أعمال الإزالة.

ونوهت محافظة الجيزة، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تستقبل شكاوي وبلاغات المواطنين علي مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004- 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على ارقام 01016050453، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www. shakwa. eg وذلك في إطار التوسع في إتاحة سبل التواصل وتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابى، وهند عبدالحليم نواب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وسهير عويس مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية.