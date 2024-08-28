كيفية تقديم شكاوى تراكم القمامة فى الجيزة.. خطوات الإبلاغ الفورى

كتبت - مرام محمد

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع.

وشدد بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة وإجراء متابعات ميدانية على مدار الـ24 ساعة لفرض الانضباط ومنع أي ممارسات عشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه بالاهتمام بملف المسطحات الخضراء والحدائق وحصر المشاتل والإمكانيات الخاصة بكل منها ورفع كفاءتها لدعم منظومة التشجير بالأحياء والمراكز والمدن.

وكلف المحافظ، الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها على الفور، منبهًا على متابعة أداء شركات الجمع السكني للمخلفات والتأكد من التزامها باشتراطات التعاقد.

وتسهيلًا على المواطنين، خصصت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل، الرقم الآتي: 37486984 لتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالنظافة.

ووجه المحافظ بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين بديوان عام الحي بحضور إدارات الحي والمركز المعنية للاستماع إلى شكاواهم وتوجيه المسئول في الحال للتعامل مع الشكوى وحلها، منبهًا على عرض تقرير دوري بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوى المعروضة من قبلهم وآليات التعامل معها وحلها.

وأوضحت المحافظة، وسائل تسجيل وتلقى شكاوى المواطنين، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك على النحو التالي:

‏ - http://www.shakwa.eg ‏

- http://www.youtube.com/shakwaegypt ‏

- http://www.facebook.com/shakwaegypt

- ‏http://www.instagram.com/shakwaegypt

- واتس اب لأماكن تجمعات القمامة والمخلفات

‏-/01555516528

‏-01555525444



