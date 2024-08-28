اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 03:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

كيفية تقديم شكاوى تراكم القمامة فى الجيزة.. خطوات الإبلاغ الفورى

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 03:43 ص
كيفية تقديم شكاوى تراكم القمامة فى الجيزة.. خطوات الإبلاغ الفورى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع.

وشدد بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة وإجراء متابعات ميدانية على مدار الـ24 ساعة لفرض الانضباط ومنع أي ممارسات عشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه بالاهتمام بملف المسطحات الخضراء والحدائق وحصر المشاتل والإمكانيات الخاصة بكل منها ورفع كفاءتها لدعم منظومة التشجير بالأحياء والمراكز والمدن.

وكلف المحافظ، الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها على الفور، منبهًا على متابعة أداء شركات الجمع السكني للمخلفات والتأكد من التزامها باشتراطات التعاقد.

وتسهيلًا على المواطنين، خصصت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل، الرقم الآتي: 37486984 لتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالنظافة.

ووجه المحافظ بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين بديوان عام الحي بحضور إدارات الحي والمركز المعنية للاستماع إلى شكاواهم وتوجيه المسئول في الحال للتعامل مع الشكوى وحلها، منبهًا على عرض تقرير دوري بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوى المعروضة من قبلهم وآليات التعامل معها وحلها.

وأوضحت المحافظة، وسائل تسجيل وتلقى شكاوى المواطنين، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك على النحو التالي:

‏ - http://www.shakwa.eg  ‏

- http://www.youtube.com/shakwaegypt  ‏

- http://www.facebook.com/shakwaegypt

- ‏http://www.instagram.com/shakwaegypt

- واتس اب لأماكن تجمعات القمامة والمخلفات

‏-/01555516528

‏-01555525444


 







القمامة

المخلفات

تراكم القمامة

الجيزة

محافظة الجيزة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة