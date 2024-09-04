اليوم السابع
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اليوم آخر موعد للأوكازيون الصيفي 2024.. ووزارة التموين تدرس المد شهر

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 10:50 ص
اليوم آخر موعد للأوكازيون الصيفي 2024.. ووزارة التموين تدرس المد شهر الأوكازيون الصيفي - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفي2024 حتى أخر فترة اليوم الأربعاء لتوفير المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وأنه من حق المحلات التجارية  اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها فى الأسعار دون إلزامها بأى نسبة فى التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.

على جانب آخر تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية مد فترة الأوكازيون الصيفي 2024 لمدة شهر آخر ليستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، في إطار حرص الوزارة على توفر منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عليهم، ولكن حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بشأن مد الأوكازيون، حيث سيتم المد فى حالة وجود إقبال كبير على الاوكازيون.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على إطلاق المبادرات والمعارض في المناسبات من أجل توفير منتجات بأسعار مخفضة، كما توفر الوزارة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة .

 







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الاوكازيون الصيفى 2024

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