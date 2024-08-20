ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ 2750 محلا

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفى 2024 إلى 2750 محلا تجاريا حتى الآن، مؤكدا أن من يريد من المحلات المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

جدير بالذكر بأن وزارة التموين تتيح للمحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون الصيفى 2024، فإن المحلات الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات تتراوح من 20 % وتصل إلى 70% لبعض المنتجات، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفى.