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خط ساخن لتلقى شكاوى الأوكازيون الصيفى 2024.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 04:00 ص
خط ساخن لتلقى شكاوى الأوكازيون الصيفى 2024.. اعرف التفاصيل الأوكازيون الصيفي - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يكثف جهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة عروض الأوكازيون الصيفي 2024، والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، كما يتلقى الخط الساخن للجهاز "19588" الشكاوى حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية أو البيع بأزيد من السعر المعلن، ومن يثبت تلاعبه يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين  العمل بالأوكازيون الصيفي 2024، كما تتيح الوزارة للمحلات التجارية الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وتصل نسبة التخفيضات فى المتوسط من 20 % وتصل إلى 70% لبعض المنتجات، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الصيفى.







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الأوكازيون الصيفي 2024

تخفيضات أوكازيون 2024

آخر موعد للاوكازيون الصيفى

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